WhatsApp навчився переводити голосові повідомлення в текст: як увімкнути функцію

Аналогічна функція існує і в Telegram, але повноцінно доступна тільки в преміумі.

Розробники месенджера WhatsApp нарешті додали в сервіс розшифровку голосових повідомлень у текст. Функція тестувалася ще з 2021 року, але тепер доступна всім користувачам платформи.

Користувач зможе перевести аудіо в текст простим натисканням на кнопку – розшифровка виконується безпосередньо на пристрої. У теорії, це має забезпечити безпеку ваших голосових.

Серед підтримуваних мов – російська, англійська, португальська, іспанська, французька, німецька, китайська і не тільки, причому на iOS вибір набагато ширший, ніж у власників Android-пристроїв. Інші мови планується додати протягом наступних місяців.

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За замовчуванням функцію розшифровки голосових повідомлень вимкнено. Щоб увімкнути, а також вибрати потрібну мову, зайдіть у Налаштування → Чати → Розшифровка голосових повідомлень. Ну а щоб розшифрувати войс, потрібно затиснути його і вибрати "Транскрибувати".

Зазначимо, що така функція давно є в Телеграмі, проте повноцінно доступна тільки для платних підписників. Також користувачі Telegram Premium можуть заборонити, щоб їм відправляли голосові повідомлення.

У випадку з WhatsApp, нововведення повністю безкоштовне і стане доступним усім користувачам iOS і Android найближчими тижнями.

Раніше WhatsApp, найпопулярніша платформа для обміну повідомленнями, нарешті отримала функцію чернеток. Функція доповнює останні нововведення WhatsApp, включно з власною книгою контактів і можливістю створення кастомних списків для організації чатів.

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