Якщо ви власник одного з цих апаратів, рекомендується терміново оновитися.

Найпопулярніший месенджер у світі знову влаштував переполох для тих, хто дуже не любить змінювати свої телефони. З 1 січня 2025 року частина юзерів буде змушена розпрощатися з сервісом – WhatsApp відмовляється від підтримки кількох популярних ОС.

До списку потрапили гаджети під управлінням Android KitKat і більш ранніх версій платформи Android. Наприклад, ось ці пристрої:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini; Motorola : Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;

: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014; HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601; LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90; Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Тим, хто використовує ці смартфони, рекомендується зробити резервну копію даних WhatsApp на новому пристрої. Інакше всі медіа та історія чатів будуть видалені після 1 січня 2025-го, а через декілька тижнів або місяців месенджер перестане запускатися на цих девайсах.

Відео дня

Для користувачів iPhone крайній термін оновлення до нового пристрою – травень 2025 року. Після чого власники iPhone 5s, iPhone 6 і 6 Plus втратять доступ до месенджера.

В останньому оновленні WhatsApp отримав нові функції для дзвінків, яких дуже не вистачає в Telegram. А ще раніше до WhatsApp додали розшифровку голосових повідомлень у текст. Аналогічна функція є і в телеграмі, але повноцінно доступна лише в преміумі.

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