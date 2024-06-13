Зараз це нововведення все ще тестується, але деякі користувачі вже зіткнулися з цією проблемою.

Відеохостинг YouTube продовжує боротьбу з тими, хто використовує блокувальник реклами. Нещодавно компанія почала перемотувати відео на самий кінець, якщо у користувача активований блокувальник реклами, а тепер експериментує з інтеграцією реклами на стороні сервера.

Як повідомляє Android Police, нова технологія YouTube за замовчуванням робить рекламу частиною відео, яке транслюється на пристрій користувача, а не доставляється окремо у веб-клієнт або мобільний додаток. Такий підхід ускладнює роботу блокувальникам реклами, а все тому, що рекламний контент стає практично не відрізнити від основного відео.

Поки що це обмеження не набуло широкого поширення й актуально для невеликої кількості користувачів. Сама Google традиційно офіційних заяв з цього приводу не робить.

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YouTube веде війну проти блокувальників реклами

Понад рік тому YouTube розгорнув широкомасштабну боротьбу з блокувальниками реклами. Користувачам з усього світу почали приходити попередження, що вимагають відключити блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

У компанії використовують різні трюки, як, наприклад, уповільнення відео, зникнення звуку, спливаючі вікна та багато іншого, щоб переконати більше користувачів перейти до чесних засобів монетизації. Як правило, ці обмеження зачіпають тих глядачів, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin, як і раніше, стабільно працює в YouTube.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2024 року в Chrome та інших браузерахна рушії Chromium може повністю зникнути можливість блокувати рекламу – тобто, не тільки на YouTube. Як очікується, єдиною альтернативою залишиться перехід на Mozilla Firefox, де розширення працюють у штатному режимі.

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