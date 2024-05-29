Тепер ролики перескакують одразу в кінець, а у деяких відключається звук.

YouTube вже деякий час бореться з блокувальниками реклами, рекомендуючи користувачам або купити підписку на Premium, або дивитися рекламні вставки. Платформа використовує різні трюки, як-от уповільнення, спливаючі вікна та багато іншого, щоб переконати більше користувачів перейти до чесних засобів монетизації. Останній крок YouTube проти блокувальників реклами – вмикати відео одразу з кінця і навіть вимикати звук.

Користувачі звернули увагу, що при працюючому розширенні AdBlock ролик через кілька секунд після початку просто перемикається в кінець. При цьому, якщо вимкнути розширення, то відео запуститься як зазвичай.

Судячи з коментарів, якщо відмотати відео на початок вручну або перейти за таймкодами, то нічого не станеться – YouTube просто почне показувати нескінченне завантаження, як у разі поганого підключення до інтернету.

Відео дня

Крім того, у деяких став пропадати звук під час використання блокувальника реклами на YouTube. Відрегулювавши повзунок гучності, щоб повернути звук, він знову відключається перед переглядом. Таким чином, якщо вам вдасться обійти пропуск відео, ви можете отримати відео без звуку. Показово, що ці явища спостерігаються тільки з працюючим AdBlock, тобто інші блокувальники реклами працюють нормально.

Минулого місяця YouTube уже попереджав, що дивитися відео через сторонні додатки з вбудованими блокувальниками реклами не можна. Тоді у таких користувачів відеохостинг починав працювати з лагами і гальмами, аж до повного блокування перегляду.

YouTube розгорнув широкомасштабну боротьбу з блокувальниками реклами з листопада 2023 року. Користувачам з усього світу почали активно надходити попередження, які пропонують відключити блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

А найближчим часом у Chrome та інших браузерахна движку Chromium і зовсім зникне можливість блокувати рекламу. І, як очікується, єдиною альтернативою залишиться перехід на Mozilla Firefox, де розширення працюють у штатному режимі.

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