Для порівняння, в iOS App Store аналогічна функція дає змогу завантажувати одразу три додатки.

Після тривалого тестування, компанія Google впровадила довгоочікувану фішку – одночасне завантаження і встановлення декількох додатків у Google Play.

До цього завантаження додатків було можливе тільки по черзі. Поки одночасно завантажувати можна не більше двох додатків, хоча спочатку передбачалося, що на завантаження можна буде ставити до п'яти програм. Ймовірно, в майбутньому ліміт буде розширено, пише 9to5Google.

Це оновлення має значно полегшити життя користувачам Android, хоча, для порівняння, в App Store аналогічна функція дає змогу завантажувати одразу три додатки. Крім того, функція не поширюється на оновлення встановлених додатків. Апдейти, як і раніше, протікають дотримуючись черги.

Відео дня

Для того, щоб перевірити нову функцію, користувачам потрібно оновити свій смартфон до Android 14, а Google Play до версії 40.6.31. Поки що оновлення розсилають поступово і воно з'явиться у всіх користувачів найближчими тижнями.

Нагадаємо, цього місяця Google також запустила сервіс "Знайти пристрій". Технологія дає змогу відшукати загублені телефони, планшети або іншу техніку за участю смартфонів оточуючих. По суті, це аналог "Локатора" Apple, тільки для пошуку Android-пристроїв.

А Android-смартфони з виходом Android 15 повинні отримати функції зарядки по NFC. Завдяки їй вийде підзарядити смарт-мітки, навушники та інші аксесуари через NFC-з'єднання свого телефону. Тобто, докуповувати додатковий девайс не буде потрібно.

Вас також можуть зацікавити новини: