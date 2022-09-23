Зовні підробка настільки схожа на оригінал, що важко помітити відмінності з першого погляду.

Лінійка смартфонів iPhone 14 тільки-тільки надійшла в продаж, а в Китаї вже щосили штампують Його Android-клони.

Свіжа підробка флагманського смартфона Apple отримала назву i14 Pro Max і коштує $70 (близько 2500 грн). Своєю чергою, за оригінальний iPhone 14 Pro Max в США просять від $999 (понад 37 тис. грн.)

Зовні підробка настільки схожа на "яблучний" оригінал, що важко помітити відмінності з першого погляду. Втім, зовнішніми параметрами схожість і обмежується – датчики, само собою, інші та куди простіше. Так, в основній системі камер розташований 8-МП головний сенсор, який доповнений селф-камерою на 5 Мп.

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Працює це диво інженерної думки на базі системи Android, яка замаскована під iOS. Всередині – чіп рівня MediaTek MT6753, представлений ще у 2015-му, 3 ГБ оперативної й 32 ГБ вбудованої пам'яті. За живлення відповідає акумулятор місткістю 2800 мАг.

Що цікаво, у підробки буде і більш дорогий варіант з топовим SoC MediaTek Dimensity 9000, камерою з датчиками роздільною здатністю 48 і 108 Мп і батареєю на 7800 мАг. Щоправда, про ціну цієї версії даних немає, але навряд чи вона буде коштувати дорожче $300..

Коротко про новенькі iPhone 14

Світові продажі лінійки iPhone 14 стартували 16 вересня 2022 року. Apple знову розділила моделі iPhone на "звичайний" і Pro-версію, і mini серед них немає.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже став нормою на Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все та ж "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, але з додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

А тим часом Apple готується до своєї другої у 2022 році осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

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