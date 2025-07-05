Пристрій виконаний у незвичному форм-факторі й оснащується камерою, яка працює як задня і фронтальна.

Компанія iKKO, відома своїми навушниками, анонсувала дебютний смартфон Mind One. Новинка виділяється компактними розмірами, квадратною формою корпусу та поворотною ретро-камерою.

Квадратний смартфон отримав чотиридюймовий AMOLED-екран. На корпусі закріплено 50-Мп камеру з сенсором Sony 1/1,56" і оптичною стабілізацією. Камера функціонує як задня і передня завдяки шарніру, який дає змогу їй обертатися на 180 градусів і фіксуватися під будь-яким кутом.

Інтерфейс пристрою оптимізований під квадратне співвідношення сторін, а прошивка на базі Android 15 наповнена безліччю функцій на базі ШІ.

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"Ви, ймовірно, ніколи не бачили такого маленького, тонкого і розумного смартфона", – кажуть в iKKO.

Який процесор буде встановлено в Mind One, не повідомляється. Але відомо, що смартфон отримає 8 ГБ ОЗП, 256 ГБ ПЗП і батарею 2200 мАг. Компанія також планує запропонувати додатковий чохол, який замикається на телефоні і додає QWERTY-клавіатуру з 3,5-мм аудіороз'ємом.

Оцінили такий смартфон у 299 доларів (~12 500 грн). Приймання попередніх замовлень на Kickstarter стартує в липні, а перші поставки заплановані на жовтень. Потім ціна підніметься на 40%.

Як УНІАН уже писав, новий Android-смартфон отримав 10 балів із 10 за ремонтопридатність. Fairphone 6 можна розібрати вручну, прямо як кнопковий телефон, а отримувати оновлення він буде цілих 8 років.

Раніше фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2025 року за ціною-якістю. У найдешевшій категорії перше місце посів iQOO Z9, а в найдорожчій – Red Magic 10S Pro.

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