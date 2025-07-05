Камера Mind One функціонує як задня та фронтальна / фото iKKO

Компанія iKKO, відома своїми навушниками, анонсувала дебютний смартфон Mind One. Новинка виділяється компактними розмірами, квадратною формою корпусу та поворотною ретро-камерою.

Квадратний смартфон отримав чотиридюймовий AMOLED-екран. На корпусі закріплено 50-Мп камеру з сенсором Sony 1/1,56" і оптичною стабілізацією. Камера функціонує як задня і передня завдяки шарніру, який дає змогу їй обертатися на 180 градусів і фіксуватися під будь-яким кутом.

Інтерфейс пристрою оптимізований під квадратне співвідношення сторін, а прошивка на базі Android 15 наповнена безліччю функцій на базі ШІ.

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"Ви, ймовірно, ніколи не бачили такого маленького, тонкого і розумного смартфона", – кажуть в iKKO.

Фото iKKO Mind One 05 липня 2025
Фото iKKO Mind One 05 липня 2025
Фото iKKO Mind One 05 липня 2025
Фото iKKO Mind One 05 липня 2025
Фото iKKO Mind One 05 липня 2025
Фото iKKO Mind One 05 липня 2025
Фото iKKO Mind One 05 липня 2025

Який процесор буде встановлено в Mind One, не повідомляється. Але відомо, що смартфон отримає 8 ГБ ОЗП, 256 ГБ ПЗП і батарею 2200 мАг. Компанія також планує запропонувати додатковий чохол, який замикається на телефоні і додає QWERTY-клавіатуру з 3,5-мм аудіороз'ємом.

Оцінили такий смартфон у 299 доларів (~12 500 грн). Приймання попередніх замовлень на Kickstarter стартує в липні, а перші поставки заплановані на жовтень. Потім ціна підніметься на 40%.

Як УНІАН уже писав, новий Android-смартфон отримав 10 балів із 10 за ремонтопридатність. Fairphone 6 можна розібрати вручну, прямо як кнопковий телефон, а отримувати оновлення він буде цілих 8 років.

Раніше фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2025 року за ціною-якістю. У найдешевшій категорії перше місце посів iQOO Z9, а в найдорожчій – Red Magic 10S Pro.

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