І це при тому, що поки немає офіційних подробиць про начинку і вартість новинок.

Китайські користувачі вже багато місяців чекають на анонс довгоочікуваної лінійки Huawei Mate 70. Офіційна прем'єра, як очікується, відбудеться тільки 26 листопада, але смартфони вже встигли стати хітом на місцевому ринку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, за декілька днів після відкриття заявок на попереднє замовлення Huawei зібрала майже 2 млн заявок на купівлю нових флагманів. І це при тому, що поки що немає офіційних подробиць про їхню начинку і вартість.

У лінійку Huawei Mate 70 увійдуть три моделі: звичайна, Pro і Pro+. Смартфони отримають 12/16 ГБ оперативки і накопичувач ємністю від 256 ГБ до 1 ТБ. Один із працівників магазину Huawei повідомив порталу MyDrivers, що модель Pro має найбільший попит і може бути дефіцитною, принаймні до китайського Нового року.

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Судячи з тизеру, Huawei Mate 70 (модель не уточнюється) отримає корпус з округленими бічними гранями і плоский дисплей. Ззаду – масивна "шайба" з трьома об'єктивами.

Зазначимо, що актуальний Huawei Mate 60 Pro+ довгий час займав топ найкращих камерофонів DxOMark. Через понад рік з моменту виходу пристрій опустився на 6-те місце, але наступник напевно поверне собі лідерство.

Раніше УНІАН розповідав, що смартфон Huawei назвали одним із найкращих винаходів року. Його особливістю стала інноваційна складана конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Таким чином, Huawei стала першою компанією, що випустила на ринок складаний телефон із трьома екранами.

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