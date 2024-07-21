Очікується, що такий смартфон принесе кілька нових технологій у галузь складаних пристроїв.

Чутки про те, що китайський бренд Huawei працює над смартфоном, що складається втричі, підтвердилися. Компанія офіційно підтвердила розробку інноваційного гаджета, а інсайдери стверджують, що презентація відбудеться в найближчі два місяці.

Очікується, що новий складаний смартфон від Huawei матиме інноваційну конструкцію "внутрішнє складання + зовнішнє складання". Такий форм-фактор вийде реалізувати завдяки системі з двома шарнірами.

Як повідомляється, апарат зможе розкладатися в планшет з діагоналлю екрана близько 10 дюймів, а в складеному вигляді він має бути співрозмірний зі звичайними смартфонами. Також пристрій має розв'язати проблему складок, яка актуальна для всіх сучасних складних телефонів.

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Huawei – провідний виробник на ринку складних смартфонів, забравши цей статус у Samsung. В асортименті китайської компанії є як Fold-подібні пристрої, так і моделі Flip у форм-факторі розкладачки. Очікується, що Huawei буде першою, яка випустить смартфон, що складається втричі.

Статистика продажів показує, що складані смартфони в останні роки набули великої популярності у користувачів – навіть попри високу вартість і проблеми зі складками. Така конструкція дає змогу фактично володіти смартфоном і планшетом одночасно, надаючи більшу гнучкість у використанні.

Як розповідав УНІАН, найближчим часом складні смартфони мають стати масовим товаром. Нещодавно бренд Nubia випустив найдешевшу модель на ринку всього за $415, а до кінця 2024 року Samsung збирається випустити недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE.

Водночас Apple, як завжди, намагається голосно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском складаного iPhone. За чутками, він вийде не раніше 2026 року, натомість, на відміну від більшості конкурентів, складатиметься назовні, а не всередину.

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