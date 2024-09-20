iPhone 16 Pro Max помітно кращий за всі інші айфони в тесті, але найавтономнішим він все ж не став.

Ютубер The Tech Chap поділився результатом великого порівняння автономності актуальних флагманських смартфонів, включно з новенькими iPhone 16 із "найкращою автономністю в історії айфонів", принаймні за словами Apple.

Загалом у тестуванні взяло участь 13 смартфонів. Автор розклав на столі заряджені смартфони та прогнав їх через серію тестів. Умови випробувань передбачали установку значення яскравості дисплея на 150 ніт, кадрову частоту на "авто" (за наявності такої опції) і постійне підключення до Wi-Fi.

Першим здався iPhone 15 Pro – він протягнув 8 годин 11 хвилин. Найдовше протримався Vivo X100 Pro з результатом 12 годин 22 хвилини. Найживучішим з протестованих телефонів Apple став iPhone 16 Pro Max, який посів третє місце в загальному заліку. Ось весь список:

iPhone 15 Pro – 8 годин 11 хвилин

iPhone 15 – 8 годин 30 хвилин

iPhone 16 Pro – 9 годин 6 хвилин

Xiaomi 14 Ultra – 9 годин 9 хвилин

iPhone 16 – 9 годин 11 хвилин

Samsung Galaxy S24 Ultra – 9 годин 14 хвилин

Google Pixel 9 Pro XL – 9 годин 16 хвилин

iPhone 15 Pro Max – 9 годин 26 хвилин

OPPO Find X7 Ultra – 9 годин 41 хвилина

OnePlus 12 – 10 годин 51 хвилина

iPhone 16 Pro Max – 11 годин 29 хвилин

Honor M6 Pro – 11 годин 33 хвилини

Vivo X100 Pro – 12 годин 22 хвилини

Як видно, iPhone 16 і 16 Pro отримали невелике поліпшення в автономності порівняно з попередніми моделями і лише трохи поступаються iPhone 15 Pro Max. А ось iPhone 16 Pro Max помітно випереджає і попередника, і молодші новинки.

Нещодавно також стало відомо, що швидкість дротового заряджання в iPhone 16 зросла з 29 Вт до 45 Вт (і до 25 Вт через MagSafe). За цим показником смартфони Apple зрівнялися з актуальними флагманами Samsung.

Лінійка смартфонів iPhone 16 надійде в продаж 20 вересня. Журналісти і блогери у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні кілька років, а ось "прошки" вийшли нудними.

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