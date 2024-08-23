Очікується, що нові смартфони покажуть 10 вересня. Там же презентують низку інших девайсів.

На початку серпня з'явилася інформація, що iPhone 16 Pro і 16 Pro Max не будуть доступні в кольорі Blue Titanium. На зміну йому прийде новий бронзовий колір, який назвали Desert Titanium.

Оцінити його можна на рендерах, опублікованих відомим інсайдером Majin Bu. Він додав, що колір буде "відносно стриманим і глибоким", як Deep Purple в iPhone 14 Pro. Є н

евелика ймовірність, що забарвлення назвуть якось інакше.

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Як уже повідомлялося, нове забарвлення iPhone 16 Pro Desert Titanium замінить "титановий синій", який вперше з'явився в 15 Pro. До нього приєднаються White Titanium, Black Titanium і Natural Titanium.

Щодо базових, iPhone 16 та iPhone 16 Plus, то вони мають вийти у п'яти колірних рішеннях: чорний, білий, синій, зелений та рожевий. Водночас сама палітра буде більш насиченою порівняно з актуальною серією, кажуть джерела.

Презентація смартфона очікується 10 вересня. Bloomberg повідомляв, що від айфонів 2024 року не варто чекати багато чого: помітні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель. Утім, Apple все ж таки припасла парочку цікавих нововведень для iPhone 16 Pro.

Разом із новими айфонами у вересні буде представлено й інші пристрої, серед яких Apple Watch нового покоління і відразу дві моделі Airpods. Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

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