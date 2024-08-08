До щорічної презентації Apple залишилося трохи більше ніж місяць.

Китайський інсайдер Fixed Focus Digital підтвердив основні витоки про новий iPhone, включно з інформацією про дизайн. iPhone 16 Pro отримає класичний золотий колір шампанського, як у серії iPhone 8, випущеної у 2017 році.

Очікується, що новий золотий відтінок замінить "титановий синій", який вперше з'явився в iPhone 15 Pro. Також на вибір покупцям залишаться стандартні варіанти – чорний, білий і натуральний титан.

Раніше в мережі вже з'являлися зображення макетів iPhone 16 Pro у трьох кольорах корпусу – схоже, це фінальний дизайн. Крім показаних, на цьому знімку ще має бути золота.

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Також у повідомленні йдеться про те, що окрім повернення класичного кольору, розмір екрана iPhone 16 Pro виросте з 6,1 дюйма до 6,3 дюйма, що зробить смартфон найбільшою моделлю Pro в історії Apple.

Серед інших нововведень флагманської моделі iPhone очікується поява перископічного телеоб'єктива з п'ятикратним оптичним наближенням, як в iPhone 15 Pro Max. У торішній Pro-моделі встановлений звичайний телеоб'єктив із триразовим зумом.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня, імовірно, 10 числа. Разом з ними анонсують нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini. А навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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