Amazon випустила першу 'читалку' Kindle з кольоровим екраном: скільки коштує

Також компанія оновила базовий Kindle, версію з підсвічуванням Paperwhite і книгу зі стилусом Scribe.

Компанія Amazon представила оновлений модельний ряд своїх електронних книжок. Уперше з моменту виходу оригінального чорно-білого Kindle у 2007 році в серії з'явилася кольорова версія Colorsoft Signature Edition із захистом від вологи та пилу.

Також виробник оновив базовий Kindle (12 Gen), версію з підсвічуванням Paperwhite і книгу зі стилусом Scribe. Минулого разу "читалки" оновлювалися у 2021-2022 роках, пише The Verge.

Кольорова читалка оснащується 7-дюймовим екраном із роздільною здатністю 300 ppi, є водонепроникною і підтримує можливість швидкого перегортання сторінок. Вбудованої пам'яті 32 ГБ, а батареї вистачає на вісім тижнів використання. Підсвічування працює на нітридних світлодіодах.

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За словами компанії, Kindle Colorsoft "створений для відображення насичених кольорів, що нагадують паперові", що особливо важливо для виділеного тексту та обкладинок книг. Зображення можна збільшувати без втрати якості та ризику пікселізації, причому при використанні як стандартних, так і яскравих колірних стилів.

У продаж у США Kindle Colorsoft Signature Edition надійде 30 жовтня і коштуватиме 279 доларів. Решта оновлених моделей теж вийдуть до кінця року.

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