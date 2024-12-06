Перше місце посіла модель, яка вважається однією з найневдаліших з комерційної точки зору.

Творці бенчмарка AnTuTu опублікували десятку телефонів і планшетів Apple, які найбільше влаштовують своїх власників. Примітно, що в рейтингу лідирують зовсім не свіжі айфони, а порівняно старі моделі.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то беззмінним лідером уже кілька місяців є iPhone 12 mini – ним задоволені 95,98% власників. Незважаючи на те, що на виході 2020 року багато хто її "хейтив", а сама модель вважається однією з найневдаліших з комерційної точки зору, сьогодні користувачі цінують ультракомпактні габарити.

Ще один улюбленець користувачів – раритетний iPhone SE (2020), який посідає 7 місце в загальному рейтингу. Це непоганий компромісний апарат, практично топ за свої гроші, який досі має підтримку нових версій iOS. Замикає топ-10 iPhone 6 Plus, який вже давно не випускається.

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Безумовним же лідером "народного" рейтингу став планшет iPad Air 2, презентований ще 2014 року. В AnTuTu зазначили, що більшість користувачів переважно використовують планшети для перегляду фільмів або онлайн-занять. Ці сценарії використання не вимагають особливо високої продуктивності і планшети навіть 10-річної давності можуть виконувати цю роботу.

Новий компактний iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple підготувала презентацію iPhone SE 4. Бюджетний айфон вийде в дизайні iPhone 14, але з процесором iPhone 16. а цінник складе дешевше $500.

У рейтингу ж Android-смартфонів, які зібрали найбільшу кількість позитивних відгуків від покупців, лідирує топовий суперфлагман з Китаю і дві складані моделі.

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