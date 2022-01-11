Якими вони будуть, поки неясно.

Blackberry не померла. Ну, не зовсім.

На початку січня BlackBerry відключила свої фірмові сервіси і повністю припинила підтримку класичних смартфонів. По суті, вони перетворилися в "цеглини", з яких не можна ні зателефонувати, ні відправити смс-ки.

Тепер же з'явилася нова інформація про це. Легендарні смартфони зроблять ще один камбек в цьому році. Їх виробництвом займеться маловідома американська фірма Onward Mobility, що купила права на бренд.

Ще в серпні минулого року Onward Mobility пообіцяла випустити нові пристрої BlackBerry 5G, але цього так і не сталося. Компанія розповіла, що на заваді стали різні затримки. Ймовірно, йдеться про світовий дефіцит мікрочипів, з яким зіткнулися усі виробники.

Проте в новому 2022 році вона готова до випуску пристрою. Наразі його характеристики не розголошуються. Ясно тільки, що смартфон точно отримає класичну QWERTY-клавіатуру та підтримку 5G, а його головною фішкою стане підвищена конфіденційність для корпоративних користувачів.

Щасливі дні для BlackBerry закінчилися разом з анонсом найпершого Айфона у 2007 році – за 10 років частка бренду впала з 20% до нуля. У 2016 році компанія зробила кілька спроб повернутися на ринок, наприклад випускати смартфони на Android, а не на фірмовій ОС. Проте повернути культовий статус їй так і не вдалося.

А тим часом Apple стала першою у світі компанією, чия ринкова вартість досягла $3 трлн. Раніше це не вдавалося жодній компанії.

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