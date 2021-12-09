Смартфон надійде в продаж вже наступного тижня за відносно доступною ціною.

Як і було обіцяно, компанія Motorola офіційно презентувала флагманський Moto Edge X30 – це перший смартфон на новітньому топовому чіпі Snapdragon Gen 1, який виготовляється по 4-нм техпроцесу.

Фото і характеристики опублікував ресурс GSMArena.

Апарат отримав екран з частотою 144 Гц та фронтальну камеру з рекордною роздільною здатністю 60 Мп. У спецверсії Under-Screen Camera вона прихована під дисплеєм, а у звичайній врізана по центру.

OLED-матриця діагоналлю 6.7 дюйма охоплює 100% колірного простору DCI-P3, підтримує стандарт HDR10+ та може відбивати 1 млрд колірних відтінків. Сканер пальця розміщений в нижній області екрану.

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Разом з Snapdragon Gen 1 всередині смартфона будуть стояти до 16 Гб ОЗУ (LPDDR5) і до 512 ГБ накопичувача (UFS 3.1). Пристрій буде поставлятися з попередньо встановленою Android 11 та батареєю на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 68 Вт. У режимі відтворення відео обіцяють до 20.3 години роботи, а на заповнення запасу енергії з 0 до 50% піде 13 хвилин.

У складі основної камери три сенсори – основна та надширока з роздільною здатністю 50 Мп, а також датчик для боке на 2 Мп. Є підтримка 8k-зйомки і запису уповільненого відео в 960 fps.

Продажі в Китаї стартують 15 грудня. Ціни такі:

8+128 ГБ – 3199 юанів (13 599 грн)

8+256 ГБ – 3399 юанів (14 499 грн)

12+256 ГБ – 3599 юанів (15 299 грн)

12+256 ГБ (фронталка під екраном) – 3999 юанів (16 999 грн)

Як раніше повідомляв УНІАН, під час проведення конференції Snapdragon Tech Summit компанія Qualcomm анонсувала свій новий флагманський мобільний процесор – Snapdragon Gen 1 та описала його нові можливості для камер. Вони стривожили деяких журналістів.

Мовиться про функції always-on. Вона дозволяє фронтальній камері завжди перебувати в"бойовій готовності". Наприклад, телефон сам розблокується, коли побачить обличчя користувача, або ж, навпаки – девайс автоматично заблокується, якщо хтось буде підглядати за смартфоном користувача.

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Автор: Денис Пономаренко