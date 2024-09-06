До рейтингу потрапили моделі від брендів Samsung, Google, Apple і OnePlus.

Часто користувачі вибирають смартфони з хорошими камерами, орієнтуючись тільки на кількість мегапікселів. У теорії, чим більше мегапікселів, тим чіткіше мають бути знімки. Однак на практиці ця характеристика мало впливає на якість фото, оскільки багато що залежить від розміру самого пікселя, діагоналі матриці, апертури об'єктива і програмної обробки.

Фахівці ресурсу TechRadar назвали смартфони з найкращими камерами на поточний момент. У топ увійшли шість пристроїв.

Очолив список Samsung Galaxy S24 Ultra, який залишається найкращим камерофоном ось уже протягом дев'яти місяців. Він пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом.

який залишається найкращим камерофоном ось уже протягом дев'яти місяців. Він пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом. Google Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL розташувалися на другій сходинці, оскільки камери у смартфонів однакові. У них приголомшливі ШІ-функції і найкраща серед конкурентів нічна зйомка.

розташувалися на другій сходинці, оскільки камери у смартфонів однакові. У них приголомшливі ШІ-функції і найкраща серед конкурентів нічна зйомка. На третьому рядку iPhone 15 Pro Max . Абсолютний лідер мобільної відеозйомки і найкращий камерофон в історії Apple. Це єдиний доступний iPhone з 5-кратним наближенням без втрати якості.

. Абсолютний лідер мобільної відеозйомки і найкращий камерофон в історії Apple. Це єдиний доступний iPhone з 5-кратним наближенням без втрати якості. Найкращим камерофоном для більшості назвали iPhone 15 . Смартфон знімає відмінно практично в будь-яких умовах.

. Смартфон знімає відмінно практично в будь-яких умовах. Найцікавіша бюджетна модель для тих, хто любить фотографувати – це Google Pixel 8a. Якщо занадто сильно не придивлятися, він знімає майже настільки ж добре, як Pixel 9 Pro, але коштує помітно дешевше. Відео дня

Нарешті, найкращим камерофоном для селфі назвали OnePlus 12. Але якщо ви жадаєте приголомшливих телефотознімків або екстремальної макрозйомки крупним планом, то він може вам не підійти.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, фахівці AnTuTu оновили рейтинги найвигідніших за ціною/якістю смартфонів на поточний момент. У найдоступнішій категорії перше місце посів старенький ZTE, а в найдорожчій - Red Magic 9 Pro.

Новий рейтинг десяти бюджетних смартфонів, які найбільше продаються, показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найпопулярнішим смартфоном за ціною до 150 доларів.

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