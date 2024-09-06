OnePlus 12 назвали найкращим смартфоном для зйомки селфі / фото GSMArena

Часто користувачі вибирають смартфони з хорошими камерами, орієнтуючись тільки на кількість мегапікселів. У теорії, чим більше мегапікселів, тим чіткіше мають бути знімки. Однак на практиці ця характеристика мало впливає на якість фото, оскільки багато що залежить від розміру самого пікселя, діагоналі матриці, апертури об'єктива і програмної обробки.

Фахівці ресурсу TechRadar назвали смартфони з найкращими камерами на поточний момент. У топ увійшли шість пристроїв.

  • Очолив список Samsung Galaxy S24 Ultra, який залишається найкращим камерофоном ось уже протягом дев'яти місяців. Він пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом.
  • Google Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL розташувалися на другій сходинці, оскільки камери у смартфонів однакові. У них приголомшливі ШІ-функції і найкраща серед конкурентів нічна зйомка.
  • На третьому рядку iPhone 15 Pro Max. Абсолютний лідер мобільної відеозйомки і найкращий камерофон в історії Apple. Це єдиний доступний iPhone з 5-кратним наближенням без втрати якості.
  • Найкращим камерофоном для більшості назвали iPhone 15. Смартфон знімає відмінно практично в будь-яких умовах.

  • Найцікавіша бюджетна модель для тих, хто любить фотографувати – це Google Pixel 8a. Якщо занадто сильно не придивлятися, він знімає майже настільки ж добре, як Pixel 9 Pro, але коштує помітно дешевше.

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  • Нарешті, найкращим камерофоном для селфі назвали OnePlus 12. Але якщо ви жадаєте приголомшливих телефотознімків або екстремальної макрозйомки крупним планом, то він може вам не підійти.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, фахівці AnTuTu оновили рейтинги найвигідніших за ціною/якістю смартфонів на поточний момент. У найдоступнішій категорії перше місце посів старенький ZTE, а в найдорожчій - Red Magic 9 Pro.

Новий рейтинг десяти бюджетних смартфонів, які найбільше продаються, показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найпопулярнішим смартфоном за ціною до 150 доларів.

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