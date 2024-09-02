З'ясувалося, що смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 3 продуктивніші за моделі з SoC Dimensity 9300+

Команда AnTutu оновила свій рейтинг найбільш продуктивних Android-смартфонів станом на серпень 2024 року. З них цілих 5 рядків топа посіли пристрої китайської Vivo та її суббренду iQOO.

Сьогодні найпотужніше "залізо" пропонує Red Magic 9S Pro+. Він працює на розігнаному до 3,4 ГГц чипі Snapdragon 8 Gen 3, причому відрив від OnePlus Ace 3 Pro, що розмістився на другій позиції, чималий. Третє місце посів iQOO Neo9S Pro+. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах набирає 1,64 млн бала.

Далі в списку йдуть моделі ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Redmi K70 Ultra, Vivo X100 Ultra, X100 Pro, X100 і OnePlus 12. Бувши девайсами, орієнтованими на продуктивність, всі вони без проблем запускають ресурсомісткі додатки та ігри на максимальних налаштуваннях і оснащені просунутою системою охолодження, а запасу потужності в кожного з них вистачить щонайменше на п'ять років

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Цікаво відзначити, що чотири найпотужніші моделі в топ-5 побудовані на базі Snapdragon 8 Gen 3. Усього ж у MediaTek у рейтингу найпотужніших смартфонів чотири місця з шести.

Також AnTuTu назвав чемпіонів продуктивності серед Android-пристроїв середнього класу. Лідер топу – OnePlus Ace 3V. Він став першим смартфоном із чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який приблизно на рівні Snapdragon 8 Gen 2. За ним ідуть Realme GT Neo6 SE і Redmi K70E.

Нагадаємо, у жовтні почнуть виходити перші смартфони зі Snapdragon 8 Gen 4. У Qualcomm кажуть, що нове покоління буде потужнішим за актуальне, але в той самий час є відомості, що вартість процесора буде рекордною і це безпосередньо вплине на цінник. Очікується, що подорожчання торкнеться Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 та інших Android-флагманів.

Раніше експерти обрали пять найбільш збалансованих смартфонів на ринку. Найкращим загалом назвали OnePlus Nord 4, який доволі значно вирізняється з-поміж інших девайсів виробника, та й конкурентів у своєму сегменті.

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