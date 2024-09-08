Вони не тільки знизять негативний вплив на зір, а й продовжать час автономної роботи до тижня.

Китайська компанія TCL представила бюджетні смартфони NxtPaper 50 і 50 Pro. Головною фішкою пристроїв стали спеціальні дисплеї з ефектом "паперу", розроблені для зручності очей і збільшення терміну автономності.

На корпусі смартфонів встановлено спеціальний фізичний перемикач. При його активації девайс відключає сповіщення, вмикає монохромний режим і стилізує іконки додатків під E-Ink дисплеї "читалок". За словами виробника, перехід у режим для читання може продовжити час автономної роботи до семи днів.

У технічному плані, це стандартні смартфони бюджетного класу. Різницю між звичайною і Pro-версіями зводяться до обсягу пам'яті і роздільної здатності селфі-камери:

Габарити: 167,6 × 75,8 × 8 мм при вазі в 196 г.

167,6 × 75,8 × 8 мм при вазі в 196 г. Дисплей: 6,8 дюйма, 2460×1080, IPS, 120 Гц

6,8 дюйма, 2460×1080, IPS, 120 Гц Процесор : 8-ядерний MediaTek Dimensity 6300, 2,4 ГГц, Mali-G57 MP2

: 8-ядерний MediaTek Dimensity 6300, 2,4 ГГц, Mali-G57 MP2 Пам'ять: 8/256 ГБ у NxtPaper 50 і 8/512 ГБ у NxtPaper 50 Pro

8/256 ГБ у NxtPaper 50 і 8/512 ГБ у NxtPaper 50 Pro Фотоможливості: 108+8+2 Мп / 8 Мп (32 Мп - у Pro)

108+8+2 Мп / 8 Мп (32 Мп - у Pro) Батарея: 5010 мАг, швидка зарядка на 33 Вт.

Серед інших особливостей відзначається підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, модель NFC і встановлена ОС Android 14.

TCL 50 Nxtpaper оцінили в 230 євро, версія зі збільшеним об'ємом пам'яті і поліпшеною селфі-камерою коштує 300 євро. Найближчим часом вони з'являться в продажу в Європі.

Раніше на глобальному ринку дебютував смартфон, від якого шаленіють китайські юзери. Цей складаний апарат Honor не б'є рекорди продуктивності, зате є найтоншою і найлегшою моделлю на сьгодні.

А вже 10 вересня Huawei анонсує перший на ринку смартфон, що складається втричі. Пристрій зможе розкладатися в планшет з діагоналлю екрана близько 10 дюймів, а в складеному вигляді він має бути співрозмірним зі звичайними смартфонами.

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