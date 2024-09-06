Товщина корпусу нового складного смартфона Honor максимально наблизилася до товщини звичайних телефонів.

Китайська Honor запустила міжнародні продажі своєї хітової "розкладачки" Magic V3. Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найтоншою моделлю на ринку. А в рейтингу задоволеності AnTuTu його попередник посідає перше місце.

Маса девайса становить 226 г, а товщина в складеному стані – всього 9,2 мм. Це трохи більше, ніж у iPhone 15 Pro Max (8,3 мм) і Galaxy S24 Ultra (8,6 мм).

Але справедливіше буде порівнювати Magic V3 з іншими складними апаратами. Так, представлений нещодавно Galaxy Z Fold 6 у складеному стані має розмір 12,1 мм, у розкладеному – 5,6 мм. Honor навіть потролила з цього приводу свого конкурента.

Honor Magic V3 оснащений гнучким основним OLED-екраном Honor Super Armored на 7,92 дюйма, стійким до ударів, і додатковим OLED-екраном 6,43 дюйма з захистом від подряпин Honor NanoCrystal Shield. Смартфон вийшов з чіпом, Snapdragon 8 Gen 3, отримав від 12 ГБ ОЗП і від 256 Гбайт вбудованої пам'яті.

Окремо наголошується, що товщина шарніра Magic V3 становить всього 2,84 мм – це рекорд серед усіх актуальних складних пристроїв. За заявами компанії, механізм витримає до 500 тисяч складань і розкладань. З інших особливостей: потрійна камера 50+50+50 мегапікселів, дві фронталки по 20 Мп, батарея 5150 мАг зі швидкою зарядкою 66 Вт і цілий набір ШІ-функцій.

Коштує новинка чимало – 2000 євро. Хоча в Китаї вартість Honor Magic V3 починається від 8999 юанів, або близько 1200 доларів. Але при цьому 2000 євро це рівно стільки, скільки просять і за Galaxy Z Fold6.

Нагадаємо, 10 вересня Huawei анонсує перший на ринку смартфон, що складається втричі. Пристрій зможе розкладатися в планшет з діагоналлю екрана близько 10 дюймів, а в складеному вигляді він має бути співрозмірним зі звичайними смартфонами.

Поки інші виробники випускають смартфони зі складними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складного MacBook. Компанія вважає, що складні екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки та планшети. Таким чином складаний iPhone в найближчі роки точно чекати не варто.

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