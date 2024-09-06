Huawei вперше показала на відео свій телефон, що складається втричі

Презентація революційного девайса відбудеться вже 10 вересня – наступного дня після великого івенту Apple.

Китайська Huawei опублікувала невелике промо-відео, в якому показала свій новенький смартфон Mate XT. Пристрій примітний тим, що він стане першим комерційним телефоном на ринку з двома шарнірами, тобто зможе складатися втричі.

За дизайном Mate XT нагадує Honor Magic V3. Використовується схожий блок камер і помаранчеве покриття (ймовірно, еко-шкіра) задньої кришки. Девайс буде оснащений чотирма камерами, включно з перископним модулем. Рама зроблена з металу.

Як повідомляється, апарат зможе розкладатися в планшет з діагоналлю екрана близько 10 дюймів, а в складеному вигляді він має бути співрозмірним зі звичайними смартфонами. На цей час ще жодна компанія не випустила в продаж такий потрійний складаний смартфон.

Відео дня

У складеному стані новинка матиме такий вигляд:

У розкладеному – так:

Презентація Huawei Mate XT відбудеться вже 10 вересня – наступного дня після головного івенту Apple, де вона покаже iPhone 16. Скільки доведеться заплатити за інноваційний складаний смартфон, невідомо. З чуток, цінник буде вищим за 2000 доларів.

Аналітики кажуть, що складані телефони останніми роками набули великої популярності серед користувачів – навіть незважаючи на високу вартість і проблеми зі складками. Така конструкція дозволяє по суті володіти смартфоном і планшетом одночасно, надаючи більшу гнучкість у використанні.

Поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки та планшети. Таким чином складаний iPhone в найближчі роки точно чекати не варто.

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