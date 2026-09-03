Названо найкращі смартфони 2026 року за співвідношенням 'ціна-продуктивність'

Усі пристрої поділили на п’ять цінових категорій: від ультрабюджетних до флагманських.

Розробники бенчмарку AnTuTu оновили рейтинги смартфонів на базі Android із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Він складений за підсумками серпня 2026 року та поділений на п’ять цінових категорій.

Рейтинг AnTuTu складається на основі середнього результату смартфонів у бенчмарку та їхньої актуальної вартості. Такий підхід дозволяє визначити пристрої, які пропонують максимальну продуктивність за свої гроші. При цьому фахівці зазначають, що камера, автономність, екран та інші параметри не впливають на підсумкові позиції.

В ультрабюджетному сегменті (до 220 доларів) перше місце посів Motorola Moto G100s. Смартфон оснащений чіпом Snapdragon 6s Gen 4, 6,72-дюймовим LCD-дисплеєм із частотою 120 Гц та акумулятором на 7000 мАг. За ним розташувалися Moto G100 із Snapdragon 7s Gen 2 та Meizu Note 16 на базі Unisoc T8200

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У категорії від 220 до 370 доларів лідером став Honor GT на базі Snapdragon 8 Gen 3, який ще недавно вважався виключно флагманським процесором. Друге місце посів Realme Neo7 Turbo з Dimensity 9400e, а третім виявився iQOO Z10 Turbo з чіпом Dimensity 8400-Turbo.

Серед смартфонів вартістю від 370 до 520 доларів найкращим визнали Lenovo Legion Y70 на базі Snapdragon 8 Gen 5. Друге місце посів iQOO Z11 Turbo, також оснащений Snapdragon 8 Gen 5. Третім став iQOO Neo11 з більш потужним Snapdragon 8 Elite.

Рейтинг моделей вартістю від 520 до 660 доларів очолив OnePlus 15T, за яким слідують REDMI K100 Pro Max та iQOO 15. Усі три пристрої побудовані на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

У найдорожчій категорії, де вартість перевищує 660 доларів, лідером став Honor Magic8 Pro. Смартфон на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрав 3,7 мільйона балів у AnTuTu і при ціні приблизно 700 доларів отримав максимальний показник економічної ефективності у своєму сегменті. Друге місце посів OnePlus 15, а третє – Honor Magic8. Усі три смартфони використовують Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Якщо ви шукаєте потужну "начинку", AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших Android-смартфонів, які ще довго не застаріють. У топ-рейтингу – Red Magic з розігнаним процесором та флагман iQOO, який вийшов ще на початку року.

Експерти знайшли смартфон дешевше 200 доларів, якого більшості людей вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалий час роботи, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

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