Очолюють цей рейтинг апарати південнокорейського бренду.

Разом зі списком найпродуктивніших і найвигідніших Android-смартфонів фахівці AnTuTu поділилися ще одним ТОП'ом, в якому зібрані найкращі мобільні пристрої за уподобаннями користувачів.

Подробиці передає портал Gizchina.

Що цікаво, перше місце та найвищу оцінку отримав торішній Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, яким люди задоволені на 97,25%. Пристрій може похвалитися відмінними камерами з прекрасним нічним зніманням і "підзорною трубою", екраном зі 120 Гц, можливістю відеознімання 8К, хорошим звуком і швидкою зарядкою 25 Вт.

Друге місце за уподобаннями користувачів займає його ідейний спадкоємець – Galaxy S21 Ultra 5G – з 93,14%. Третє місце дісталося недорогому Redmi Note 11 Pro+, який отримав сучасний дизайн із плоскими гранями у стилі останніх айфонів та підтримку 120-Вт швидкої зарядки, яка здатна повністю зарядити акумулятор смартфон за 15 хвилин.

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі:

Huawei P50 Pro (92,75%);

Vivo S10 Pro (92,67%);

Huawei Mate 40 Pro (92,45%);

iQOO Z5 (92,45%);

Honor Magic3 (92,43%);

Honor Magic3 Pro (92,14%);

Oppo K9 Pro 5G (91,54%).

Раніше УНІАН склав свій ТОП найкращих бюджетних смартфонів до 7 тисяч гривень з хорошою камерою і батареєю, що вийшли минулого року, і спробував розібратися, який смартфон з дешевих – найкращий.

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