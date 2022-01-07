Вибрати можна як серед найдешевших, так і найдорожчих телефонів.

Разом зі списком найпродуктивніших Android-смартфонів команда бенчмарка AnTuTu опублікувала традиційний ТОП найвигідніших апаратів. Дані за грудень 2021-го року.

AnTuTu провів дослідження ринку Android-смартфонів з метою з'ясувати, апарати яких виробників є найкращими за співвідношенням ціна-якість. Сервіс аналізував моделі різних цінових категорій – від найдоступніших і до преміальних.

Для більшої зручності користувачів, рейтинг був складений в чотирьох цінових категоріях: 0-313 доларів (0-8 500 тис. гривень), 314-470 доларів (8 500-12,9 тис. гривень), 470-627 доларів (12,9-17,2 тис. гривень) і 627-783 доларів (17,2-21,4 тис. гривень).

Найкращі серед доступних смартфонів – Motorola Edge S30 і Redmi Note 10 Pro

У бюджетному сегменті до $313 найкращим був визнаний Motorola Edge S30 на топовому процесорі Snapdragon 888+. Срібну медаль отримав Redmi Note 10 Pro (6/128 ГБ), а бронзову – iQOO Neo5 Vitality Edition (8/128 ГБ).

Серед пристроїв до 470 доларів на першому місці розмістився Realme GT Neo2T. Під "капотом" у моделі знаходиться чіп Dimensity 1200 і акумулятор на 4500 мАг. За візуал відповідає AMOLED-екран діагоналлю 6,43 дюйма з частотою оновлення 144 Гц.

Слідом за ним Realme GT Neo Flash Edition (8/128 ГБ) і Oppo PPO K9 Pro 5G (8/128 ГБ).

Найкращі "середнячки" – iQOO 7 і OnePlus 9RT 5G

Серед смартфонів, які коштують від $471 до $626, пальму першості отримала модель iQOO 7 (8/128 ГБ). Головною фішкою апарату є подвійний акумулятор на 4000 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт. На повну зарядку до 100% йде всього 15 хвилин.

Друге місце зайняв пристрій OnePlus 9RT 5G (8/128 ГБ), а на третє визначили iQOO 8 (8/128 ГБ).

Телефони, що стоять дорожче, – від $627 до $783, – теж отримали свого фаворита, ним став геймерський смартфон RedMagic 6s Pro (він же Red Devils 6s Pro) з екраном 165 Гц, 18 ГБ ОЗУ і кулером.

Сходинкою нижче опинився Black Shark 4S Pro (8/128 ГБ). Третє призове місце дісталося Tencent Red Magic Xiaomi Mix 4 (8/256 ГБ).

Найкращий з дорогих телефонів – Vivo X70 Pro+

У категорії "дорого-багато", куди увійшли смартфони вартістю від $784, безумовним лідером став топовий камерофон X70 Pro+ з 360-градусною стабілізацією. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 888+ зі швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5, а живиться від акумулятора місткістю 4500 мАг.

За ним слідують телефони Honor Magic3 Pro (8/256 ГБ) і Xiaomi 11 Ultra (8/256 ГБ).

Раніше УНІАН ділився цікавим ТОПом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

Найдовше без підзарядки зможе пропрацювати смартфон Xiaomi poco M3: ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн. Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

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