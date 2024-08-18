Вартість iPhone 15 Pro на цей момент починається від 999 доларів.

Ще в 2017 році Apple негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Але, як стверджують інсайдери, цього року купертинівці можуть відійти від цієї традиції, і їхній новий флагман стане ще дорожчим.

За даними Apple Hub, стартова модель iPhone 16 Pro обійдеться покупцям у 1099 доларів замість звичних $999. Причини збільшення ціни – поліпшена камера і збільшена місткість накопичувача. Якщо iPhone 15 Pro пропонується зі 128 ГБ ПЗП, то у iPhone 16 Pro в базі буде 256 ГБ пам'яті.

Очікується, що iPhone 16 Pro оснастять тильною камерою з основним 48-мегапіксельним модулем, 48-Мп "ширіком" і телефото з 5-кратним оптичним наближенням без втрати якості. Надширококутний об'єктив торішнього iPhone 15 Pro має роздільну здатність 12 мегапікселів, тому апгрейд значний.

Відео дня

До того ж, iPhone 16 Pro виросте в розмірах. Замість 6,1-дюймової панелі Apple встановить OLED-панель на 6,3 дюйма. За продуктивність відповідатиме процесор A18 Pro, заявлена підтримка функцій на основі ШІ. А ось ємність батареї виявиться доволі скромною – всього 3355 мАг.

Нагадаємо, торік Apple провела через аналогічний "апгрейд" iPhone 15 Pro Max, підвищивши ціну своєї топової моделі на 100 доларів, залишивши водночас ціну на iPhone 15 Pro без змін.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, iPhone 16 представлять уже в середині вересня. Відомий інсайдер і журналіст видання Bloomberg Марк Гурман розповідав, що чекати від лінійки 2024 року, підтвердивши головні чутки.

Також до кінця 2024 року Apple представить ювілейні Apple Watch X, AirPods 4, та оновить MacBook Pro, iMac і Mac mini до М4. Найцікавішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: