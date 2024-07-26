Ціни поки не озвучені, але офіційний анонс відбудеться за кілька тижнів.

Інсайдер OnLeaks, відомий зливами інформації про ще неанонсовані девайси, опублікував маркетингові зображення смартфонів Google Pixel 9-ї серії. Вони розкривають новий дизайн, технічні характеристики, а також ШІ-функції та інші особливості нових пристроїв.

З основного: всі пікселі дев'ятої серії отримають чип Tensor G4 і 12/16 ГБ оперативної пам'яті, добу автономної роботи і сім років оновлень. Цього року Google випустить одразу чотири моделі Pixel 9:

Pixel 9:

Екран: OLED, 6,3 дюйма.

Пам'ять: 12 ГБ ОЗП.

Камери: 50-Мп ширококутна камера і 48-Мп надширококутна камера. Спереду – селфі-камера на 10,5 Мп.

Pixel 9 Pro:

Екран: OLED, 6,3 дюйма.

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП.

Камери: 50-Мп основна камера, 48-Мп надширококутна камера і 48-Мп телеоб'єктив. Спереду – селфі-камера на 42 Мп.

Pixel 9 Pro XL:

Екран: OLED, 6,8 дюйма.

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП.

Камери: 50-Мп основна камера, 48-Мп надширококутна камера і 48-Мп телеоб'єктив. Спереду – селфі-камера на 42 Мп.

Pixel 9 Pro Fold:

Екрани: зовнішній OLED 6,3 дюйма і внутрішній гнучкий sOLED на 8 дюймів.

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП.

Камери: 48-Мп основна камера, 10,5-Мп надширококутна камера і 10,8-Мп телеоб'єктив. Спереду – селфі-камера на 10 Мп.

Як видно, Google візьме приклад з Apple і розділить смартфони топового рівня на два різні розміри, як iPhone Pro і Pro Max, тільки XL. Також компанія радикально змінить дизайн своїх "гуглофонів", про що свідчать закруглені грані та плоский дисплей – як у останніх айфонів.

Відео дня

Цього року презентація Google Pixel наступного покоління відбудеться на два місяці раніше, ніж усі минулі роки – вже 13 серпня. Ціни поки не озвучені, але вони точно зростуть.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що в смартфонах Pixel 9 компанія Google нарешті розв'яже проблему повільного і ненадійного процесу розблокування. Це стане можливим завдяки переходу на ультразвуковий сканер відбитків пальців замість оптичного. А ще смартфони першими отримають функцію супутникового зв'язку.

Нагадаємо, актуальна серія смартфонів від Google була представлена на початку жовтня 2023 року. Вони першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто будуть актуальними до 2030 року.

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