До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, Xiaomi, Motorola і Nothing.

Експерти порталу Android Central вибрали найкращі недорогі смартфони на початок 2025 року. У них вийшов список із шести моделей – усі не дорожче 300 доларів (~12 000 грн) або дешевше.

Хоча від цих "бюджетників" не можна очікувати такого ж рівня продуктивності або підтримки ПЗ, як у флагманів, ви можете бути здивовані рівнем їхніх можливостей, а в чомусь вони навіть перевершують дорожчі моделі.

CMF Phone 1 – найкращий загалом. Апарат виділяється серед конкурентів завдяки своїй модульній конструкції, змінним аксесуарам і знімним заднім панелям. Також смартфон вразив експертів потужними камерами і "фантастичним процесором".

– найкращий загалом. Апарат виділяється серед конкурентів завдяки своїй модульній конструкції, змінним аксесуарам і знімним заднім панелям. Також смартфон вразив експертів потужними камерами і "фантастичним процесором". Samsung Galaxy A25 5G – найкраща підтримка. Один з найбільш збалансованих смартфонів Samsung, який обладнаний чудовим AMOLED-екраном і батареєю на 1,5 дня активного використання. Але найбільше радує 5-річна підтримка оновленнями, яку не можуть запропонувати конкуренти.

– найкраща підтримка. Один з найбільш збалансованих смартфонів Samsung, який обладнаний чудовим AMOLED-екраном і батареєю на 1,5 дня активного використання. Але найбільше радує 5-річна підтримка оновленнями, яку не можуть запропонувати конкуренти. Poco X6 Pro – найкращий дизайн. В апарата багато переваг, проте його дизайн стане першою визначною особливістю, яку ви побачите, особливо якщо ви виберете версію з жовтої веганської "шкіри". Також у комплект входить швидка зарядка 67 Вт і крута основна камера.

Відео дня

Google Pixel 6a – найкраща камера. Незважаючи на те, що смартфону вже майже 3 роки, якість фотографії так само на висоті, а фірмові алгоритми Google "витягують" картинку з будь-якої ситуації.

– найкраща камера. Незважаючи на те, що смартфону вже майже 3 роки, якість фотографії так само на висоті, а фірмові алгоритми Google "витягують" картинку з будь-якої ситуації. Redmi Note 13 Pro – найкращий дисплей. Це яскрава і насичена 6,67-дюймова AMOLED-панель із частотою оновлення 120 Гц і мінімальними рамками. Зображення на такому екрані залишиться читабельним навіть під прямими сонячними променями.

– найкращий дисплей. Це яскрава і насичена 6,67-дюймова AMOLED-панель із частотою оновлення 120 Гц і мінімальними рамками. Зображення на такому екрані залишиться читабельним навіть під прямими сонячними променями. Moto G Stylus 5G (2024) – Samsung Galaxy Ultra "для бідних". Він надає доступ до хороших камер і потужної батареї, запитуючи за це не більше 300 доларів. Але головна фішка девайса в іншому – це вбудований стилус для запису нотаток і точної взаємодії з екраном.

Раніше фахівці порталу Tom's Guide розповідали про найкращі компактні смартфони, які можна купити у 2025 році. У списку є як телефони в традиційному форм-факторі, так і пристрої з гнучкими екранами.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складні моделі і торішні флагмани.

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