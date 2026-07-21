Samsung Galaxy Watch 9 і Watch Ultra 2 розкрили до анонсу: характеристики та дизайн

Новинки буде представлено 22 липня на презентації Samsung.

За кілька днів до офіційної презентації Samsung у мережі з'явилися промоматеріали нових смарт-годинників Galaxy Watch 9 і Watch Ultra 2. Витік інформації розкрив зовнішній вигляд пристроїв, доступні кольори та всі ключові характеристики майбутніх новинок.

Galaxy Watch 9 збережуть звичний круглий дизайн, але отримають оновлену палітру кольорів. Годинники будуть доступні у кремовому, сріблястому та графітово-сірому варіантах, при цьому срібляста версія комплектуватиметься зеленим ремінцем.

Найбільш значущою внутрішньою зміною стане перехід на чіп Snapdragon Wear Elite від Qualcomm. Раніше очікувалося, що цей процесор отримає лише флагманська модель Ultra, проте тепер стало відомо, що він з’явиться й у звичайних Galaxy Watch 9. Пристрій також матиме 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованого накопичувача. Ємність акумулятора становитиме 390 мАг для 40-міліметрової моделі та 445 мАг для 44-міліметрової.

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Серед функцій заявлені розширені можливості для контролю здоров’я та тренувань. Користувачам будуть доступні оцінка якості сну, виявлення ознак апное, персональний тренер з бігу, а також інтеграція з ШІ-помічником Gemini. Годинник працюватиме під управлінням One UI 9 Watch на базі Wear OS 7.

Galaxy Watch Ultra 2, у свою чергу, збережуть фірмовий дизайн із квадратним корпусом і круглим екраном, однак стануть на 10% тоншими порівняно з попереднім поколінням. Корпус виготовлено з титану, а 1,5-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 480×480 зможе досягати пікової яскравості до 5000 ніт.

Крім того, флагманська модель отримає захист за стандартами 10 ATM та IP69K, акумулятор на 800 мАг зі швидкою зарядкою, а також три фізичні кнопки, включаючи програмовану бічну клавішу. Годинник матиме модулі GPS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC та LTE.

Офіційна презентація Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 очікується вже 22 липня на заході Galaxy Unpacked. Там же покажуть нове покоління розкладних смартфонів Samsung.

А вже в січні 2027 року відбудеться презентація флагманської лінійки Samsung S27. За чутками, компанія готує абсолютно нову модель S27 Pro, яка займатиме позицію нижче Ultra і стане альтернативою для тих, кому не потрібен стилус.

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