Нове покоління смартфонів-розкладачок Samsung показали в мережі до анонсу (фото)

У 2026 році серія складаних пристроїв Galaxy зазнає радикальних змін.

У мережі з'явилися реальні фотографії нових складаних телефонів Galaxy, презентація яких запланована на 22 липня. Автор знімків стверджує, що пристрої передчасно опинилися на вітрині одного з магазинів Samsung.

Цей витік підтверджує попередні чутки про те, що Samsung готує одразу три моделі з гнучкими екранами. Якщо раніше компанія випускала два основні формати – книжковий Galaxy Z Fold і компактний Galaxy Z Flip, то у 2026 році до них додасться третя модель – "широкий" Galaxy Z Fold.

За форм-фактором новинка більше схожа на перший Pixel Fold і Huawei Pura X, ніж на типові розкладачки. Такий формат має зробити смартфон зручнішим для читання, роботи з документами, перегляду відео та виконання завдань, пов’язаних із дизайном. Щось подібне готує й Apple.

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Що стосується характеристик, очікується флагманська комплектація: чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 12 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор на 4800 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт. На відміну від звичайного Fold, у ньому, судячи з фотографії, не буде третьої камери.

Офіційна презентація нових складаних смартфонів відбудеться 22 липня на заході Galaxy Unpacked у Лондоні. Там же покажуть нові смарт-годинники та інші пристрої екосистеми.

А вже на початку 2027 року відбудеться презентація флагманської лінійки Samsung S27. За чутками, компанія готує абсолютно нову модель, яка займатиме позицію нижче Ultra і стане альтернативою для тих, кому не потрібен стилус.

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