Користувачі Android скаржаться на новий баг: через нього блокується доступ до телефону

Це найчастіша проблема, з якою стикалися користувачі пристроїв під управлінням Android 15 за останні кілька тижнів.

Користувачі смартфонів, які оновилися до Android 15, протягом останніх кількох тижнів найчастіше скаржилися на хибні спрацьовування функції виявлення крадіжки (Theft Detection Lock). Про це повідомляє портал Android Authority.

Журналісти зазначають, що в низці випадків девайси під управлінням Android 15 мимовільно блокувалися під час занять спортом або поїздок. Уперше на баг звернули увагу ще декілька місяців тому, відтоді він залишається невирішеним.

Описана функція була впроваджена Google у рамках компанії з підвищення безпеки Android-смартфонів. Якщо "розумний" алгоритм виявить нетипові різкі рухи (як коли смартфон різко вихоплюють із рук), пристрій автоматично блокується.

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Також Theft Detection спрацьовує, якщо смартфон переходить в автономний режим – злодії часто відключають викрадений апарат, щоб уникнути їх відстеження.

У виданні Android Authority припустили, що в одному з останніх оновлень безпеки Google могла збільшити чутливість алгоритму, що стало причиною помилкових спрацьовувань.

Проте, як зазначають журналісти, більшість користувачів, які зіткнулися з багом, не були сильно розчаровані. Адже якби алгоритм був недостатньо чутливим і не спрацьовував під час справжніх крадіжок – це було б набагато проблематичніше.

Компанія Google поки що ніяк не відреагувала на хибні спрацьовування функції. В Android Authority пообіцяли окремо повідомити, коли проблема буде вирішена.

Нагадаємо, Google вже анонсувала достроковий реліз Android 16 – у червні, а не вересні-жовтні, як зазвичай. Більш ранній випуск дасть Android-виробникам час на підготовку прошивки для своїх смартфонів на базі актуальної ОС.

З виходом Android 16 смартфони навчаться показувати залишкову ємність акумулятора, тож оцінити стан телефону під час купівлі з рук стане трішки простіше.

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