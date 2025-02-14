Планувалося, що повноцінна One UI 7 вийде до кінця 2024 року, але її запуск, судячи з усього, відклали до квітня.

Якщо ви власник одного зі смартфонів Samsung Galaxy, випущених в останні пару років, і чекаєте оновлення свого пристрою до One UI 7.0 на Android 15, то для вас погані новини – очікування може розтягнутися ще на кілька місяців.

Про це пише відразу кілька Samsung-інсайдерів, зокрема Ice Universe. Перший бета-реліз One UI 7.0 для флагманських Galaxy S24 відбувся ще в грудні, але швидкість виправлення помилок проходить досить повільно. Samsung, як повідомляється, планує випустити ще 3 бета-версії прошивки, перш ніж запустити фінальну.

Причому йдеться тільки про вже випущені смартфони. Представлений днями бюджетний Galaxy F06 5G вийшов з попередньо встановленою One UI 7.0 з коробки. Цей крок Samsung розлютив багатьох власників старих флагманів Galaxy. "Уявіть, що ви платите тисячу доларів за смартфон, а потім виходить телефон за 110 доларів зі свіжішою One UI, ніж у вас", пише один з користувачів.

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Якщо інформація правильна, то Samsung запустить стабільне оновлення One UI 7.0 (Android 15) тільки до релізу Android 16. Google раніше оголосила, що цього року нова операційка вийде в другому кварталі (квітень-червень). Усе заради того, щоб виробники на Android встигали випускати нові флагманські смартфони на актуальній версії системи.

Раніше в мережі публікувався список усіх телефонів Samsung, які отримають оновлення до Android 15. Якщо вашого девайса немає в списку, то, можливо, час задуматися про апгрейд. Тим паче, що Galaxy A26 і A36, які виходять у березні, отримають 6 років оновлень і One UI 7.0 з коробки.

Дослідження, проведене аналітиками показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найпродаванішим Android-смартфоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.

Навесні у Samsung має вийти Galaxy S25 Edge. Цей новий ультратонкий смартфон компанії і головний конкурент iPhone 17 Air. А ближче до кінця літа представлять перший телефон, що складається втричі.

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