Главу AMD Лізу Су визнали 'CEO року' – у день відставки боса NVIDIA

Ліза Су очолює AMD з 2014 року і за цей час перетворила компанію з одного з найслабших гравців ринку процесорів на головного конкурента Nvidia.

Авторитетне бізнес-видання Yahoo Finance визнало главу AMD Лізу Су найкращим СЕО 2026 року. Примітно, що про нагороду оголосили в день, коли її двоюрідного дядька Дженсена Хуанга звільнили з посади директора Nvidia.

Видання відзначило її результати на чолі компанії, великі угоди, успішні фінансові показники та стрімке зростання акцій AMD, які з початку 2026 року подорожчали на 158%.

Особливо сильним виявився третій квартал. Виручка AMD сягнула рекордних $13,38 млрд, збільшившись на 45% у річному вимірі. Скоригований прибуток склав $2,09 на акцію проти очікуваних аналітиками $1,94. Виручка підрозділу дата-центрів зросла одразу на 97% – до рекордних $8,5 млрд.

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На цьому тлі AMD помітно випередила конкурентів за динамікою акцій. З початку року акції компанії зросли на 158%, тоді як акції Nvidia знизилися на близько 7%, а Broadcom втратили 1%. Наприкінці вересня капіталізація AMD вперше перевищила $1 трлн, хоча згодом знизилася приблизно до $906 млрд.

Ліза Су очолює AMD з 2014 року і за цей час перетворила компанію з одного з найслабших гравців ринку процесорів на головного конкурента Nvidia у сфері чіпів штучного інтелекту. За даними CNN, Дженсен Хуанг і Ліза Су є далекими кузенами. Сама очільниця AMD раніше підтверджувала спорідненість, але зазначала, що вони не росли разом і вперше зустрілися вже в дорослому віці на галузевому заході.

Тим часом Дженсен Хуанг офіційно залишив посаду генерального директора Nvidia після шпигунського скандалу. Акції компанії на тлі цієї новини впали на 12%.

УНІАН писав, що компанії, що займаються штучним інтелектом, готуються до масштабної катастрофи, яка може статися вже в найближчі 6 місяців. Як базовий сценарій розглядають велику кібератаку, яка може порушити роботу банків, інтернету або навіть систем електропостачання.

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