Apple випустить 'ультра'-версії iPhone, Macbook та AirPods: коли і що про них відомо

Вони будуть дорожчі за Pro-моделі і з'являться до кінця 2026 року.

Apple планує випустити відразу три нових пристрої з приставкою Ultra вже в 2026 році, повідомив оглядач Bloomberg Марк Гурман. За його даними, йдеться про iPhone, AirPods і MacBook.

Гурман зазначив, що нижній сегмент продуктової лінійки Apple зараз вже добре закритий такими пристроями, як Apple Watch SE, iPad 11 та MacBook Neo. Тепер корпорація хоче активніше розвивати протилежний – ультрапреміальний – сегмент.

Одним з таких пристроїв стане новий iPhone Ultra. Очікується, що так буде називатися дебютний складаний смартфон компанії. Пристрій може отримати великий внутрішній дисплей, приховані під екраном датчики та цінник вище $2000. За словами Гурмана, такий iPhone здатний "затьмарити" інші смартфони лінійки.

Також виробник готує MacBook Ultra. Ноутбук вперше отримає сенсорний OLED-дисплей, що повинно збільшити його вартість приблизно на 20%. Передбачається, що він стане новою позицією в лінійці, не замінюючи собою моделі Pro.

Третім пристроєм Ultra, за даними інсайдера, можуть стати AirPods Ultra – оновлена версія навушників, яка розташується в лінійці вище Pro. Повідомляється, що вони отримають камеру низької роздільної здатності, яка разом з Apple Intelligence зможе аналізувати навколишнє середовище користувача.

Надалі Apple може розширити цей "ультрапреміальний" сегмент і на інші пристрої, зазначив журналіст. Пізніше можуть з'явитися більш дорогі версії iPad зі складним OLED-екраном, а також потужний iMac зі збільшеним дисплеєм.

Раніше з'явилася інформація, що Apple хоче зосередити увагу на випуску iPhone Pro/Pro Max і складаного iPhone в 2026 році, відклавши запуск базової версії на першу половину 2027 року.

Нагадаємо, на початку березня 2026 року Apple анонсувала відразу кілька нових продуктів. Головні з них – iPhone 17e і MacBook Neo на базі чіпа від смартфона.

