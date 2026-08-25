AirPods 5 вже близько: Apple готує одразу дві нові версії навушників

Презентація, найімовірніше, відбудеться 9 вересня.

Apple планує представити нове покоління базових бездротових навушників AirPods вже наступного місяця. Захід, як повідомляє Bloomberg, заплановано на 9 вересня.

Йдеться про оновлення базової лінійки AirPods, яку востаннє оновлювали ще у 2024 році. Як і у випадку з AirPods 4, виробник готує одразу дві версії навушників: базову та дорожчу з активним шумозаглушенням.

За попередньою інформацією, AirPods 5 отримають новий процесор для стабільного з’єднання та роботи з Apple Intelligence, покращену автономність і вдосконалене шумозаглушення у старшій версії. Чи зміняться ціни, не уточнюється. AirPods 4 надійшли у продаж за ціною від 129 доларів.

Відео дня

Окрім iPhone 18 Pro та нових AirPods, Apple має представити дебютний складаний iPhone та нове покоління Apple Watch 12, зокрема Watch Ultra 4.

AirPods із камерами доведеться почекати

Паралельно зі звичайними навушниками Apple реалізує й набагато амбітніший проєкт, однак їхній запуск, за даними Bloomberg, перенесено на 2027 рік. Такі навушники мають отримати вбудовані камери та інтеграцію з функціями Visual Intelligence і Siri для роботи зі штучним інтелектом.

Завдяки "розумному зору" AirPods зможуть визначати місце розташування користувача з більшою точністю, аналізуючи вивіски, номери будинків та інші орієнтири. Навігація теж стане інтуїтивнішою – достатньо повернути голову в потрібний бік, і пристрій підкаже напрямок. Крім того, ця технологія допоможе людям з порушенням зору, виявляючи перешкоди на їхньому шляху.

Раніше Apple фактично сама підтвердила розробку незвичайних навушників, випадково додавши демонстраційне відео з ними до тестової версії macOS 26.7. Однак AirPods 5, які мають вийти восени, судячи з усього, стануть більш традиційним оновленням лінійки.

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