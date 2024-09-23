Поки що це стосується лише окремих країн, але потім, імовірно, стане нормою для решти регіонів.

Схоже, китайський техногігант Xiaomi пішов за прикладом конкурентів і перестане комплектувати свої смартфони зарядним пристроєм. Про це повідомляє Gizmochina.

Зазначається, що майбутня серія Xiaomi 14T не отримає зарядний пристрій у комплекті. Поки що це стосується лише окремих країн Азії, але з часом, скоріш за все, стане нормою для решти регіонів.

Відсутність зарядного пристрою в комплекті навряд чи когось може здивувати у 2024 році. Apple була першою, хто почав продавати свої смартфони без такого важливого аксесуара. Компанія стверджувала, що це зроблено з міркувань екологічності. Хоча Samsung спочатку критикувала Apple за цей крок, зрештою вона теж пішла її стопами.

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Першим телефоном Xiaomi з "тонкою" коробкою став випущений влітку Redmi 13. Але на той час було незрозуміло, чи буде це рішення реалізовано у всіх пристроях компанії та її суббрендів, чи обмежено конкретними моделями.

Останні флагмани Xiaomi, зокрема 14 Ultra, комплектуються зарядними пристроями, тому цей крок, хоч і поки не підтверджений офіційно, може сигналізувати про зміну курсу компанії. По суті, китайські виробники були останніми, хто все ще комплектував свої девайси зарядними пристроями.

Презентація серії Xiaomi 14T відбудеться вже 26 вересня. Обидва смартфони вийдуть із флагманським процесором MediaTek Dimensity і потрійною камерою 50+50+12 Мп, а корпус буде із захистом IP68.

А вже в жовтні очікується презентація серії Xiaomi 15 і реліз HyperOS 2.0. У мережі публікувався список із понад 60 телефонів і планшетів компанії, на яких нова операційка точно буде доступна.

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