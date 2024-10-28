З примітного – акумулятор на 6500 мАг і дисплей яскравістю 6000 ніт.

4 листопада – вже наступного тижня – китайський гігант Realme покаже новий флагман. У базі TENAA з'явилися ключові характеристики GT7 Pro, який складе конкуренцію Xiaomi 15, OnePlus 13 та іншими топовим Android-фонам.

Серед особливостей Realme GT 7 Pro – новий флагманський процесор Snapdragon 8 Elite. Нещодавно в мережі з'явилося відео, де на смартфоні запустили Assassin's Creed IV: Black Flag у 60 FPS і з трансляцією на телевізор. Це вказує на те, що виробник повністю оптимізував цей чипсет.

Характеристики Realme GT7 Pro:

Дисплей: 6,78", OLED, 2780×1264, пікова яскравість до 6000 ніт, ультразвуковий сканер відбитків пальців

Процесор: 8-ядерний Snapdragon 8 Elite

Пам'ять: 8/12/16/24 ГБ ОЗП, 128/256/512/1024 ГБ ПЗП

Камери: 50 Мп, f/1,88 (основна), 50 Мп, f/2,65 (телевік 3x), 8 Мп, f/2,2 (ширік); 16 Мп (фронтальна)

Акумулятор: 6500 мАг, дротова зарядка 120 Вт

Габарити: 162,45×76,89×8,55 мм, 223 г.

Компанія обіцяє високу продуктивність, потужну систему охолодження і найкращу якість дисплея у своєму класі. Його вартість поки невідома, але вона точно буде нижчою, ніж у конкурентів на базі Snapdragon 8 Elite.

Відео дня

Офіційні зображення Realme GT 7 Pro також підтвердили оновлений дизайн – замість "шайби" на задній панелі пристрій отримає зменшений прямокутний блок камер. Також смартфон отримав багатофункціональну кнопку камери, як в iPhone 16.

Раніше цього місяця Oppo представила Find X8 і Find X8 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. У них топові дисплеї і камери, потужне залізо, ШІ-функції, а в "прошку" поставили свій аналог Camera Control від Apple.

Xiaomi завтра проведе масштабну презентацію, на якій покаже відразу 16 нових гаджетів. Серед них – флагманські смартфони Xiaomi 15, які першими на ринку оснастять топовим процесором Snapdragon 8 Elite.

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