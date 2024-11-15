У продажу новинки очікуються наприкінці січня.

Одразу кілька перевірених джерел розкрили дату анонсу флагманської серії Samsung Galaxy S25. Презентація відбудеться 22 січня 2025 року. Для порівняння, смартфони Galaxy S24 представили 17 січня.

Нова флагманська серія Samsung цікава тим, що до неї може увійти модель Galaxy S25 Slim, яка нібито має скласти конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.

На презентації в січні традиційно очікується три моделі: S25, S25+ і S25 Ultra. Нова серія не сильно зміниться зовні, якщо не брати до уваги округлий корпус і плоскі грані в моделі Ultra. Невеликі зміни торкнуться і блоку камер.

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Що стосується "заліза", то всі смартфони серії Samsung Galaxy S25 отримають процесор Snapdragon 8 Elite. Тобто цього разу Samsung не стане випускати версії з процесором Exynos. Galaxy S25 і Galaxy S25+ залишаться зі старими камерами та акумуляторами, але обсяг оперативної пам'яті зросте з 8 до 12 ГБ.

Модель Galaxy S25 Ultra, крім оновленого дизайну, отримає надширик з новим 50-Мп сенсором і 16 ГБ оперативної пам'яті. Ще один важливий апдейт - розмір і вага. Очікується, що новий флагман буде меншим і легшим за і Galaxy S24 Ultra, і iPhone 16 Pro Max.

Нагадаємо, наприкінці вересня Samsung представила Galaxy S24 FE. "Народний" флагман підтримує всі інтелектуальні фічі Galaxy AI, а оновлення на нього приходитимуть до 2031 року, коли вийде Android 21.

Також виробник підтвердив, що прошивка One UI 7 на базі Android 15 вийде тільки на початку 2025 року. Ймовірно, одночасно з презентацією Galaxy S25.

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