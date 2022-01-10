Новинку продаватимуть за ціною від 9999 юанів (~44 000 грн).

Тепер свій гнучкий смартфон є і у Honor.

Компанія презентувала Magic V на топовому процесорі Snapdragon 8, з трьома основними камерами по 50 Мп кожна, тонким корпусом, мінімальним зазором в складеному стані і Android 12.

Під час презентації новинку неодноразово порівнювали з Galaxy Z Fold 3 і iPad mini, вказуючи на її перевагу. Так, самсунгівский флагман помітно товще і має великий люз на згині, тоді як Apple програє за роздільною здатністю, яскравістю та частотою оновлення зображення.

Зовнішній екран не поступається за характеристиками звичайним флагманам – OLED діагоналлю 6,45 дюйма, роздільна здатність 2560х1080 пікселів, яскравість 1000 ніт і частота оновлення 120 Гц. Діагональ внутрішнього – 7.9 дюйма. Він оновлюється з частотою 90 Гц і менш яскравий (800 ніт).

Технічні характеристики Honor Magic V:

Габарит: 160,4х72,7х14,3 мм (складний); 160,4х141,1х6,7 мм (розкладений), 293 г;

160,4х72,7х14,3 мм (складний); 160,4х141,1х6,7 мм (розкладений), 293 г; Дисплей: 7,9", 2272×1984, OLED, 381 ppi, 90 Гц (основний); 6,45", 2560×1080, OLED, 431 ppi, 120 Гц (зовнішній);

7,9", 2272×1984, OLED, 381 ppi, 90 Гц (основний); 6,45", 2560×1080, OLED, 431 ppi, 120 Гц (зовнішній); Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno 730;

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno 730; Пам'ять: 12 ГБ оперативної, 256/512 ГБ постійної;

12 ГБ оперативної, 256/512 ГБ постійної; Камера: 50 Мп, f/1,9 (основна) + 50 Мп, f/2,2 (ширококутна) + 50 Мп, f/2,0 (додаткова) + 42 Мп, f/2,4 (фронтальна) + 42 Мп, f/2,4 (друга фронтальна);

50 Мп, f/1,9 (основна) + 50 Мп, f/2,2 (ширококутна) + 50 Мп, f/2,0 (додаткова) + 42 Мп, f/2,4 (фронтальна) + 42 Мп, f/2,4 (друга фронтальна); Батарея: 4750 маг, швидка зарядка 66 Вт;

4750 маг, швидка зарядка 66 Вт; ОСА: Android 12, Magic UI 6;

Android 12, Magic UI 6; Зв'язки: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G;

USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G; Кольори корпусу: Orange, Black, White;

Як наголошують в компанії, Magic V – найтонший гнучкий смартфон на ринку. Шарнір пристрою складається з 213 компонентів і легко витримає 200 000 циклів складання і розкладання.

Продажі в Китаї почнуться 18 січня. Версія на 256 ГБ коштує 9999 юанів (близько 44 000 грн), а на 512 ГБ – 10 999 юанів (47 400 грн). Про надходження флагманів в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.

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