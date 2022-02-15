Для ігор такий пристрій не підійде, але для роботи – в самий раз.

На платформі колективного фінансування компанії Xiaomi з'явився досить цікавий продукт – мініатюрний комп'ютер Ningmei Mini Computer CR80, який важить всього 250 грамів.

Для ігор даний девайс навряд чи згодиться, але для невибагливих завдань та розваг на кшталт фільмів саме воно.

Довжина і ширина корпусу – менше ніж 12 см, а товщина – 2,5 см. Міні-комп'ютер лише трохи важчий за середній смартфон та практично не займає місця на столі. Його можна підключати до телевізорів, моніторів, проєкторів та інших пристроїв – для цього є комплект портів.

Чотирьохядерний процесор Intel Celeron N5105 з максимальною частотою 2.9 ГГц та інтегрованою графікою UHD Graphics доповнюється оперативної пам'яті DDR4 і SSD формату M. 2 об'ємом 128 або 256 ГБ. Останній можна замінити самостійно, збільшивши обсяг до 512 ГБ.

Продавати Ningmei CR80 будуть поки тільки в Китаї за наступними цінами:

6 + 128 ГБ – 1099 юанів (близько 4999 грн)

8 + 256 ГБ – 1299 юанів (близько 5999 грн)

Інформації про глобальний запуск поки немає, але напевно з часом пристрій добереться і до нашого ритейлу.

Раніше Xiaomi поповнила асортимент своїх аксесуарів універсальною флешкою, яка підходить як для ПК, так і смартфонів. Накопичувачі підтримують інтерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальна швидкість читання становить 150 МБ/с.

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