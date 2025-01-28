На виході вийшов флагман з компактним екраном, камерами, як у Galaxy S24 Ultra і акумулятором на 6 000 мАг з дротовою і бездротовою зарядкою.

Компанія Nothing, що з'явилася кілька років тому і викликала чималий інтерес у ентузіастів у світі Android, звернулася до відомого техноблогера Маркеса MKBHD Браунлі з майже 20-мільйонним YouTube-каналом і запитала у нього, яким він бачить ідеальний смартфон.

Після цього мобільний бренд опублікував відео під назвою "Ми зробили телефон мрії MKBHD". Як виявилося, ютубер марить про девайс із:

LTPO OLED-екраном на 6,1 дюйма, з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 2 600 ніт і покриттям антивідблиску.

камерами як у Galaxy S24 Ultra, але щоб софт був на рівні iPhone 16 Pro.

процесором рівня Apple A18 Pro або Snapdragon 8 Elite.

акумулятором ємністю 5800/6000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки на 65 Вт і бездротової на 15 Вт.

Об'єм оперативної пам'яті має становити мінімум 16 ГБ, а накопичувача - 1 ТБ.

У Nothing порахували, що загальна вартість перерахованих компонентів для такого смартфона обійдеться всього в 500 доларів (~21 000 грн), а виглядати він може якось так:

Відео дня

Щоправда, у продаж за такою ціною апарат навряд чи б надійшов, оскільки в цю суму не входять витрати на дослідження, розробку, маркетинг і потенційний прибуток компанії.

Хоча реальний телефон так і не був виготовлений, у ролику на своєму YouTube-каналі інженери Nothing докладно пояснили, як міг би проходити процес його створення.

У своєму топі смартфонів 2024 року MKBHD назвав Nothing Phone 2a найкращим бюджетним смартфоном року. Цей апарат приваблює своїм дизайном і оригінальними рішеннями, а також дуже швидкою і плавною оболонкою Android.

Навесні 2024 року у Nothing вийшли Ear і Ear (а) – продовження найстильніших навушників на ринку. Обидві моделі отримали підтримку ChatGPT, а молодша версія, крім чорного і білого, пропонується в жовтому забарвленні.

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