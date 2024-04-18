Обидві моделі з підтримкою ChatGPT, а молодша версія, окрім чорного і білого, отримала жовте забарвлення.

Компанія Nothing презентувала навушники Ear і Ear (а). Перша модель прийшла на зміну Ear (2) і стане новим флагманом бренду, а друга продаватиметься в середньобюджетному сегменті, пише GSMArena.

Nothing також анонсувала, що обидві новинки обзавелися підтримкою ChatGPT – можна викликати чат-бот за допомогою жесту щипання на навушниках, який відповість на будь-які запитання користувачів. Щоправда, працюватиме ця фішка тільки на смартфонах Nothing.

Навушники зберегли класичний прозорий дизайн і виглядають практично однаково. Самі навушники можна відрізнити лише за жовтим забарвленням в Ear (a). Ще обидві моделі отримали функцію активного шумодава з можливістю заглушити шум до 45 дБ, захист від води і пилу за стандартом IP54 і сертифікат Hi-Res Audio, LDAC і ANC.

Відмінність полягає в тому, що кейс дорожчих Nothing Ear підтримує бездротову зарядку, розширений еквалайзер і функцію Bass Enhance – вона збільшує бас у треках. При цьому у молодшої версії вища автономність: 9,5 години і 42,5 години з кейсом проти 8,5 години або 40,5 години з кейсом у Nothing Ear.

Nothing Ear і Ear (a) вже доступні для покупки за ціною $149 (~5900 грн) і $99 (~3900 грн) відповідно.

Експерти називали тогорічні Nothing Ear (2) одними з найкращих навушників на ринку. Це надзвичайно стильні навушники, які мають купу флагманських фішок, а коштують при цьому зовсім недорого.

Цієї осені разом з iPhone 16 представить нові AirPods. Компанія має намір розширити асортимент своїх бездротових навушників випуском супербюджетної моделі. Вона конкуруватиме з дешевими навушниками інших брендів.

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