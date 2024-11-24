Пристрій отримає чотири камери, включно з масивним перископом.

Компанія Xiaomi ще не анонсувала просунуту версію Xiaomi 15, але в інтернеті продовжують з'являтися нові витоки. На фото зображений майбутній фотофлагман Xiaomi 15 Ultra - і якщо вірити побаченому, дизайн його модуля камери буде явно виділятися на тлі конкурентів.

На знімку показана модель із задником з еко-шкіри. У нижній частині "шайби" видніються три круглі об'єктиви, встановлені в ряд. Вгорі встановлено великий перископ. З чуток, він використовуватиме 200-Мп сенсор Samsung і запропонує 4,3х збільшення.

Три інші камери - це основний дюймовий сенсор, ймовірно, Sony LYT-900 з OIS і роздільною здатністю 50 Мп, а також надширококутний датчик (кут огляду 122°) і телеоб'єктив (фокусна відстань 75 мм) - обидва на 50 Мп.

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Як очікується, Xiaomi 15 Ultra отримає чип Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ ОЗП, а ємність батареї становитиме понад 6000 мАг. Також інсайдери кажуть, що в смартфон встановлять двошаровий OLED-дисплей, виконаний за схожою технологією в iPad Pro M4 з поліпшеними яскравістю і енергоефективністю.

Цього року прем'єра Xiaomi 15 Ultra навряд чи відбудеться. Попередник був представлений у лютому 2024-го. Нове покоління, найімовірніше, теж покажуть на початку 2025-го. Тоді ж побачимо Xiaomi 15 для глобального ринку.

Зате найближчими тижнями очікується презентація Redmi K80 і K80 Pro. З чуток, це будуть найдешевші смартфони на свіжому чипі Snapdragon 8 Elite. А "прошка" за начинкою буде куди цікавішою за нові Айфони.

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