"Прошка" отримає актуальний Snapdragon 8 Elite і стане найдоступнішим флагманом на свіжому чипі.

Наприкінці листопада Xiaomi представить нову серію смартфонів Redmi K80. Щоб підігріти інтерес до презентації, в соцмережах компанії з'явилися нові постери, що розкривають характеристики топової моделі K80 Pro.

Виробник заявляє, що гряде "найбільший апгрейд в історії серії". Redmi K80 Pro зможе похвалитися міцним склом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, корпусом із захистом IP68/69, ультразвуковим сканером відбитків пальців і потужним процесором Snapdragon 8 Elite. Він працюватиме в парі з виділеним чипом D1 і просунутою системою охолодження.

У бенчмарку AnTuTu Redmi K80 Pro набирає майже 3.2 млн балів. Це навіть більше, ніж у ігрових флагманів Asus ROG Phone 9 і Red Magic 10 Pro+, не кажучи вже про актуальні Айфони. Компанія обіцяє "різкий стрибок" у плані поліпшення ігрового досвіду.

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Ще важливими оновленнями стане акумулятор підвищеної ємності 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 120 Вт. Без дроту смартфон буде заряджатися з потужністю 50 Вт. Серед іншого згадуються тонкі рамки товщиною 1,9 мм. Грані у смартфона плоскі та зроблені з металу.

Уже підтверджено, що ціна Redmi K80 Pro стартуватиме від 4000 юанів, що дорівнює 560 доларам. Для порівняння, Xiaomi 15 коштує від 4499 юанів (630 доларів). Презентація відбудеться 27 листопада.

Раніше Xiaomi назвала смартфони, які отримають HyperOS 2 до кінця року. Важливо розуміти вже зараз, чи оновиться ваш пристрій, чи, можливо, настав час задуматися про апгред. Тим більше, що напередодні компанія відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

Також у мережі з'явилася інформація, що Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Тобто, купивши пристрій виробника на майданчиках типу AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну.

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