Xiaomi представила світильник у вигляді вікна на стелі за $165 / фото Xiaomi

Китайський виробник Xiaomi представив розумний світильник Yeelight A10 Blue Sky. Новинка нагадує звичайнісіньке вікно з імітацією блакитного неба після дощу і здатна забезпечити комфортне освітлення в приміщенні, повідомляє Gizmochina.

"Небесний" світильник уміє працювати в системі розумного будинку і підтримує голосове управління, зокрема через Siri, а для більшого ефекту світло падає і на стіни. Користувачі можуть регулювати яскравість, колірну температуру та інші параметри.

Усередині Yeelight A10 Blue Sky встановлено кільцеву лампу яскравістю 1300 лм і спеціальний розсіювач. Єдиний нюанс – перед покупкою необхідно враховувати вагу і габарити пристрою. Лампа важить близько 2,1 кг, а її габарити становлять 600 x 300 x 46.2 мм.

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У Китаї за світильник просять 999 юанів. На AliExpress Yeelight A10 Blue Sky продаються за 165 доларів (~6600 грн).

Фото Yeelight A10 Blue Sky 24 червня 2024
Фото Yeelight A10 Blue Sky 24 червня 2024
Фото Yeelight A10 Blue Sky 24 червня 2024

Раніше цього місяця Xiaomi встигла випустити на глобальному ринку свій найкрасивіший смартфон. Xiaomi Civi – це нетипова для китайців серія смартфонів, головною "фішкою" якої є дизайн.

Також компанія представила бюджетний Redmi 13, який за свої гроші пропонує цілком гідні характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води.

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