Пристрій вміє працювати в системі розумного будинку і підтримує голосове управління.

Китайський виробник Xiaomi представив розумний світильник Yeelight A10 Blue Sky. Новинка нагадує звичайнісіньке вікно з імітацією блакитного неба після дощу і здатна забезпечити комфортне освітлення в приміщенні, повідомляє Gizmochina.

"Небесний" світильник уміє працювати в системі розумного будинку і підтримує голосове управління, зокрема через Siri, а для більшого ефекту світло падає і на стіни. Користувачі можуть регулювати яскравість, колірну температуру та інші параметри.

Усередині Yeelight A10 Blue Sky встановлено кільцеву лампу яскравістю 1300 лм і спеціальний розсіювач. Єдиний нюанс – перед покупкою необхідно враховувати вагу і габарити пристрою. Лампа важить близько 2,1 кг, а її габарити становлять 600 x 300 x 46.2 мм.

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У Китаї за світильник просять 999 юанів. На AliExpress Yeelight A10 Blue Sky продаються за 165 доларів (~6600 грн).

Раніше цього місяця Xiaomi встигла випустити на глобальному ринку свій найкрасивіший смартфон. Xiaomi Civi – це нетипова для китайців серія смартфонів, головною "фішкою" якої є дизайн.

Також компанія представила бюджетний Redmi 13, який за свої гроші пропонує цілком гідні характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води.

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