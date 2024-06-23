Xiaomi Mi Band 8 Pro і ще 24 пристрої Xiaomi отримали HyperOS / Скріншот

Xiaomi представила новітню операційну систему HyperOS на базі Android 14 у жовтні 2023 року і відтоді китайський бренд поступово розширює список підтримуваних пристроїв.

Цього разу Xiaomi оголосила про запуск оновлення HyperOS для 25 нових пристроїв. Більша частина – телевізори і розумні колонки, тобто справа не обмежується тільки смартфонами і планшетами.

Телевізори:

  • Xiaomi TV S 55 Mini LED;
  • Xiaomi TV S 65 Mini LED;
  • Xiaomi TV S 75 Mini LED;
  • Xiaomi TV S 85 Mini LED;
  • Redmi MAX 100 2025;
  • Redmi Smart TV A32 2025;
  • Redmi Smart TV A43 2025;
  • Redmi Smart TV A50 2025;
  • Redmi Smart TV A55 2025;
  • Redmi Smart TV A65 2025;
  • Redmi Smart TV A75 2025.

Розумні годинники та фітнес-браслети:

  • Redmi Watch 4;
  • Xiaomi Mi Band 8 Pro.

Розумні колонки:

  • Xiaomi Smart Home Screen Pro 8;
  • Xiaomi Smart Home Screen 10;
  • Xiaomi Smart Home Screen 6;
  • Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker Pro 8;
  • Redmi Xiaoai Xiaoai Touch Screen Speaker 8;
  • Redmi Xiaoai Xiaoai Touch Screen Speaker Pro 8;
  • Xiaomi Sound Pro;
  • Xiaomi Sound Move;
  • Xiaomi Xiaoai Speaker Play Enhanced Edition;
  • Xiaomi AI Speaker (другого покоління);
  • Xiaomi Xiaoai Speaker Pro.

У рамках попереднього апдейту HyperOS з'явилася на Redmi Note 11, Redmi 12, Xiaomi 11T Pro і ще десятці моделей. Перевірити її наявність можна в Налаштуваннях → Про телефон → Оновлення системи.

Відео дня

Головна зміна в HyperOS порівняно з MIUI полягає в тому, що смартфон у новій концепції є пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями відображаються в шторці.

Як раніше повідомляв УНІАН, до кінця 2024 року Xiaomi припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів. Ці моделі буду переведені до так званого списку EOL і перестануть отримувати будь-які оновлення, включно з HyperOS.

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