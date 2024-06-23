До нього увійшли телевізори, смарт-годинники та колонки.

Xiaomi представила новітню операційну систему HyperOS на базі Android 14 у жовтні 2023 року і відтоді китайський бренд поступово розширює список підтримуваних пристроїв.

Цього разу Xiaomi оголосила про запуск оновлення HyperOS для 25 нових пристроїв. Більша частина – телевізори і розумні колонки, тобто справа не обмежується тільки смартфонами і планшетами.

Телевізори:

Xiaomi TV S 55 Mini LED;

Xiaomi TV S 65 Mini LED;

Xiaomi TV S 75 Mini LED;

Xiaomi TV S 85 Mini LED;

Redmi MAX 100 2025;

Redmi Smart TV A32 2025;

Redmi Smart TV A43 2025;

Redmi Smart TV A50 2025;

Redmi Smart TV A55 2025;

Redmi Smart TV A65 2025;

Redmi Smart TV A75 2025.

Розумні годинники та фітнес-браслети:

Redmi Watch 4;

Xiaomi Mi Band 8 Pro.

Розумні колонки:

Xiaomi Smart Home Screen Pro 8;

Xiaomi Smart Home Screen 10;

Xiaomi Smart Home Screen 6;

Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker Pro 8;

Redmi Xiaoai Xiaoai Touch Screen Speaker 8;

Redmi Xiaoai Xiaoai Touch Screen Speaker Pro 8;

Xiaomi Sound Pro;

Xiaomi Sound Move;

Xiaomi Xiaoai Speaker Play Enhanced Edition;

Xiaomi AI Speaker (другого покоління);

Xiaomi Xiaoai Speaker Pro.

У рамках попереднього апдейту HyperOS з'явилася на Redmi Note 11, Redmi 12, Xiaomi 11T Pro і ще десятці моделей. Перевірити її наявність можна в Налаштуваннях → Про телефон → Оновлення системи.

Відео дня

Головна зміна в HyperOS порівняно з MIUI полягає в тому, що смартфон у новій концепції є пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями відображаються в шторці.