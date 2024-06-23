Xiaomi представила новітню операційну систему HyperOS на базі Android 14 у жовтні 2023 року і відтоді китайський бренд поступово розширює список підтримуваних пристроїв.
Цього разу Xiaomi оголосила про запуск оновлення HyperOS для 25 нових пристроїв. Більша частина – телевізори і розумні колонки, тобто справа не обмежується тільки смартфонами і планшетами.
Телевізори:
- Xiaomi TV S 55 Mini LED;
- Xiaomi TV S 65 Mini LED;
- Xiaomi TV S 75 Mini LED;
- Xiaomi TV S 85 Mini LED;
- Redmi MAX 100 2025;
- Redmi Smart TV A32 2025;
- Redmi Smart TV A43 2025;
- Redmi Smart TV A50 2025;
- Redmi Smart TV A55 2025;
- Redmi Smart TV A65 2025;
- Redmi Smart TV A75 2025.
Розумні годинники та фітнес-браслети:
- Redmi Watch 4;
- Xiaomi Mi Band 8 Pro.
Розумні колонки:
- Xiaomi Smart Home Screen Pro 8;
- Xiaomi Smart Home Screen 10;
- Xiaomi Smart Home Screen 6;
- Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker Pro 8;
- Redmi Xiaoai Xiaoai Touch Screen Speaker 8;
- Redmi Xiaoai Xiaoai Touch Screen Speaker Pro 8;
- Xiaomi Sound Pro;
- Xiaomi Sound Move;
- Xiaomi Xiaoai Speaker Play Enhanced Edition;
- Xiaomi AI Speaker (другого покоління);
- Xiaomi Xiaoai Speaker Pro.
У рамках попереднього апдейту HyperOS з'явилася на Redmi Note 11, Redmi 12, Xiaomi 11T Pro і ще десятці моделей. Перевірити її наявність можна в Налаштуваннях → Про телефон → Оновлення системи.
Головна зміна в HyperOS порівняно з MIUI полягає в тому, що смартфон у новій концепції є пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями відображаються в шторці.
Як раніше повідомляв УНІАН, до кінця 2024 року Xiaomi припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів. Ці моделі буду переведені до так званого списку EOL і перестануть отримувати будь-які оновлення, включно з HyperOS.