Івент обіцяє бути насиченим на новинки.

Компанія Xiaomi анонсувала презентацію довгоочікуваної флагманської лінійки смартфонів Xiaomi 12. Захід відбудеться 28 грудня о 13:30 за Києвом.

Очікується, що в серію увійдуть відразу чотири моделі: Xiaomi 12, 12 Pro, 12x і 12 Ultra. Але не факт, що за тиждень ми побачимо їх усі (минулого разу Xiaomi 11 Ultra затримався на три місяці).

Про характеристики нових флагманів відомо не так багато, лише те, що вони отримають топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. За інформацією інсайдерів, нову лінійку також оснастять зігнутим OLED-екраном з врізаною фронтальною камерою і 50-мегапіксельною основною камерою.

Що стосується спрощеної моделі Xiaomi 12x, яка спробує зайняти свою нішу на ринку доступних та невеликих Android-смартфонів, то вона відзначиться Snapdragon 870 і компактним корпусом з дисплеєм 6,28".

Глава Xiaomi Лей Цзюнь напередодні презентації залишив повідомлення на сайті Weibo, в якому зазначив, що компанія знайшла відповідь на питання, як зробити техніку швидше і надійніше.

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На цьому ж івенті покажуть і MIUI 13, інтерфейс якої частково показали на відео. Оболонка отримає функцію безперервної прокрутки, настроюється бічну панель інструментів і нові мінівіджети.

А тим часом Xiaomi напередодні новорічних свят знизила ціни на свої смартфони в Україні. Розпродаж триватиме до 10 січня, тому не варто поспішати – ще є час як слід все обміркувати.

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