Повідомляється, що компанія вже найняла тисячу співробітників на виробництво.

Xiaomi давно виношувала ідею створити власний процесор. Раніше компанія вже робила спроби вийти на ринок з чіпами серії Surge, але масштабного успіху домогтися не вдалося. Тепер амбіції перейшли в дії: у Xiaomi з'явився окремий проєкт під назвою Xring, мета якого - випустити повноцінний кастомний чип.

Як повідомляє інсайдер Jukanlosreve, над Xring працює команда з тисячі осіб, яку очолює колишній старший директор Qualcomm. Важливо: Xring відділений від Xiaomi юридично, тобто формально це незалежна структура. Так компанія хоче знизити ризик нарватися на санкції з боку США, як це сталося свого часу з Huawei.

Прототип чипа Xring був помічений у березні, і, за повідомленнями інсайдерів, він майже не відрізняється від фінальної версії. Розробка просунулася настільки, що продукт уже має робочу реалізацію. Також згадується, що в травні може відбутися офіційний анонс.

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Ще один важливий момент: Xring нібито вже досяг стадії tape-out на 3-нм техпроцесі. Це означає, що архітектура готова і відправлена на виробництво. З огляду на те, що доступ до таких техпроцесів є тільки в обмеженого кола підрядників (наприклад, TSMC), ситуація викликає інтерес і в контексті глобального технологічного протистояння.

Раніше ми розповідали, що Xiaomi працює над власною операційною системою HyperOS, побоюючись санкцій США, які можуть відрізати їх від Google і Android.

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