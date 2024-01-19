Публічний реліз "незалежної від усіх" платформи відбудеться в кінці року.

Huawei провела презентацію операційної системи HarmonyOS NEXT. Її особливість в тому, що вона позбавлена компонентів AOSP – отже, установка Android-застосунків і сервісів Google неможлива.

Представники компанії наголосили, що система розроблена повністю своїми силами, а оскільки Android-додатки більше не підтримуються, для неї створюють окремі. До релізу обіцяють адаптувати понад 5000 штук.

Наразі виробник проводить закрите тестування та активно запрошує розробників до створення нативних програм. Публічний же реліз "незалежної від усіх" платформи відбудеться в кінці року.

За прогнозами компанії, до кінця 2024 року HarmonyOS може обійти iOS за популярністю в Китаї. Huawei стверджує, що це не просто оновлення технології, а технологічна революція.

Найімовірніше, в смартфонах Huawei для глобального ринку, включаючи Україну, залишиться HarmonyOS на основі Android, а Next буде тільки в китайських моделях. Продажі смартфонів компанії без сервісів Google в Європі складно назвати вражаючими.

Як відомо, в Китаї роблять велику ставку на незалежність своїх ОС. Слідом за Huawei та віднедавна Xiaomi шляхом створення власної операційної системи пішла Vivo.

Однією з ключових "фішок" власної операційної системи є можливість її адаптації під різні типи пристроїв і форм-фактори. Також, як правило, вони пропонують кращу швидкодію додатків і безпеку в порівнянні з Android.

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