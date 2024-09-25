Компанія Apple напередодні випуску нових Mac на M4 оновила список своїх вінтажних і застарілих гаджетів, додавши в нього десяток моделей фірмових ПК. Про це повідомляє видання MacRumors.
Apple вважає пристрій "вінтажним", якщо з моменту припинення його продажу минуло понад п'ять років. Магазини Apple Store і авторизовані постачальники послуг готові ремонтувати такі пристрої, але тільки за наявності запчастин.
Застарілі – ті, з моменту припинення продажу яких минуло понад сім років. Компанія не ремонтуватиме такі пристрої, але виняток є – акумулятор. Apple гарантує заміну батареї на своїх пристроях протягом десяти років з моменту останнього продажу пристрою.
Нові вінтажні Mac:
- MacBook Air (Retina, 13 дюймів, 2018 рік)
- MacBook Pro (13 дюймів, 2017 рік, два порти Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймів, 2018 рік, чотири порти Thunderbolt 3)
Нові застарілі Mac:
- MacBook Air (13 дюймів, початок 2015 року)
- MacBook Pro (13 дюймів, 2016 рік, два порти Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймів, 2016 рік, чотири порти Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (15 дюймів, 2016 рік)
- MacBook Pro (Retina, 13 дюймів, початок 2015 року)
- MacBook (Retina, 12 дюймів, початок 2016 року)
- iMac (21,5 дюйма, кінець 2015 року)
- iMac (Retina 4K, 21,5 дюйма, кінець 2015 року)
- iMac (Retina 5K, 27 дюймів, кінець 2015 року)
Таким чином, найновішою моделлю зі списку застарілих пристроїв став 13-дюймовий MacBook Pro, оснащений чотирма роз'ємами Thunderbolt 3. Ноутбук вийшов у 2018 році.
Також не так давно Apple припинила підтримку iPhone X. який багато хто називає найкращим iPhone в історії Apple. Культовість телефону виражалася в дизайні з "чубчиком", який масово копіювали всі Android-виробники. Аналогічна доля спіткала AirPods 1-го покоління і HomePod.
Нагадаємо, на цю осінь, імовірно, початок жовтня, в Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.
Поки що єдиним девайсом компанії на новому ARM-процесорі покоління M4 залишається iPad Pro, показаний у травні. У тестах планшет виявився в рази потужнішим за попередника M2 і відмінно себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.