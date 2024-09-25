До нього увійшли різні моделі Mac, що вийшли в 2015-2018 роках.

Компанія Apple напередодні випуску нових Mac на M4 оновила список своїх вінтажних і застарілих гаджетів, додавши в нього десяток моделей фірмових ПК. Про це повідомляє видання MacRumors.

Apple вважає пристрій "вінтажним", якщо з моменту припинення його продажу минуло понад п'ять років. Магазини Apple Store і авторизовані постачальники послуг готові ремонтувати такі пристрої, але тільки за наявності запчастин.

Застарілі – ті, з моменту припинення продажу яких минуло понад сім років. Компанія не ремонтуватиме такі пристрої, але виняток є – акумулятор. Apple гарантує заміну батареї на своїх пристроях протягом десяти років з моменту останнього продажу пристрою.

Відео дня

Нові вінтажні Mac:

MacBook Air (Retina, 13 дюймів, 2018 рік)

MacBook Pro (13 дюймів, 2017 рік, два порти Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймів, 2018 рік, чотири порти Thunderbolt 3)

Нові застарілі Mac:

MacBook Air (13 дюймів, початок 2015 року)

MacBook Pro (13 дюймів, 2016 рік, два порти Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймів, 2016 рік, чотири порти Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 дюймів, 2016 рік)

MacBook Pro (Retina, 13 дюймів, початок 2015 року)

MacBook (Retina, 12 дюймів, початок 2016 року)

iMac (21,5 дюйма, кінець 2015 року)

iMac (Retina 4K, 21,5 дюйма, кінець 2015 року)

iMac (Retina 5K, 27 дюймів, кінець 2015 року)

Таким чином, найновішою моделлю зі списку застарілих пристроїв став 13-дюймовий MacBook Pro, оснащений чотирма роз'ємами Thunderbolt 3. Ноутбук вийшов у 2018 році.

Також не так давно Apple припинила підтримку iPhone X. який багато хто називає найкращим iPhone в історії Apple. Культовість телефону виражалася в дизайні з "чубчиком", який масово копіювали всі Android-виробники. Аналогічна доля спіткала AirPods 1-го покоління і HomePod.

Нагадаємо, на цю осінь, імовірно, початок жовтня, в Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

Поки що єдиним девайсом компанії на новому ARM-процесорі покоління M4 залишається iPad Pro, показаний у травні. У тестах планшет виявився в рази потужнішим за попередника M2 і відмінно себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: