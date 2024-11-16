Названо найкращі смартфони 2024 року, які не коштують 'космічних' грошей

Рейтинг представлений чотирма виробниками смартфонів.

Редакція ресурсу TechRadar розповіла, які недорогі смартфони можна придбати в листопаді 2024 року. У них виробникам вдалося зберегти баланс між доступним цінником і крутим функціоналом.

У оглядачів вийшов невеликий список із чотирьох телефонів. Щоб не заплутатися, пристрої розкидали за кількома категоріями.

Найкращий недорогий iPhone – iPhone 14

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Його називають найвдалішим iPhone за ціною/якістю з тих, що офіційно продаються Apple. У плані швидкості роботи і фотоможливостей він не сильно поступається iPhone 16, зате коштує при цьому набагато дешевше.

Серед недоліків – слабенький екран і застарілий роз'єм Lightning.

Найкращий недорогий Android-смартфон – Pixel 8a

Цей пристрій – бюджетний спосіб отримати доступ до магії камер і крутих функцій ШІ від Google, йдеться в огляді. А ще це найдоступніший Android-девайс на ринку, що пропонує сім років оновлень.

У мінуси йому записали слабеньку батарею, а в плані продуктивності він відстає від конкурентів у цьому списку.

Найбільш живучий недорогий смартфон – OnePlus 12R

OnePlus 12R має найкращий час роботи батареї серед усіх смартфонів, які в TechRadar тестували. Акумулятора 5500 мАг вистачає на 18 годин активного користування, тоді як інші смартфони "вмирають" після настання 12 годин. А ще він дуже швидко заряджається: до 100% всього за пів години.

Серед недоліків фахівці відзначили відсутність вологозахисту і лише чотири роки оновлень Android, хоча Samsung, Google і Apple пропонують більше.

Найкращий смартфон до 350 доларів - Galaxy A35

Смартфон являє собою чудове поєднання функціональності, крутого дисплея, чудової продуктивності та преміального дизайну. І все це за доступною ціною.

Але це також ціна за посередні камери і повільну зарядку.

Раніше автори популярного бенчмарка AnTuTu опублікувалитопи "народних" смартфонів – ними найбільше задоволені їхні власники. У світі Android лідерами є OPPO Find N3 і Samsung Galaxy S23 Ultra, тоді як на iOS користувачі найбільше задоволені старими iPhone 12 mini і SE 2020.

Тим часом редактори GizmoChina склали рейтинг найкращих кнопкових телефонів 2024 року, які ідеально підходять для "цифрової детоксикації". Їхньої батареї вистачить на тижні, а завдяки своїй простоті вони менше схильні до зависань і збоїв.

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